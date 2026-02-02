Así será el lineup de los San Francisco Giants con Luis Arráez en la temporada de 2026

En los últimos días se escuchó a varios analistas de MLB manifestar su asombro por el hecho de que Luis Arráez no hubiese conseguido todavía un contrato en la agencia libre. Pero esa espera terminó.

Este fin de semana se informó que el venezolano llegó a un acuerdo de una temporada por 12 millones de dólares con el equipo de San Francisco Giants, que será el cuarto uniforme que vista tras el de Minnesota Twins, Miami Marlins y San Diego Padres. Se dijo que aunque otras organizaciones le hicieron ofertas por dos años, eligió irse a la Bahía porque le garantizaban volver a defender la segunda base, que es la posición en la que prefiere jugar.

Para los Giants también hay ganancia en el acuerdo, porque estaban sondeando el mercado en busca de un camarero. Se habló de que exploraron negociaciones de cambio por jugadores como Brendan Donovan, de los St. Louis Cardinals, Nico Hoerner, de los Chicago Cubs, e inclusive CJ Abrams, de los Washington Nationals.

Harold and Matty V weigh in on Luis Arraez's reported one-year deal with the Giants. pic.twitter.com/RzSd8ovXGQ — MLB Network (@MLBNetwork) February 2, 2026

Pero ya encontraron a su segunda base y también adquirieron con la firma de Arráez al hombre que abrirá el lineup del manager debutante Tony Vitello.

El infielder de 28 años de edad viene de una temporada complicada en San Diego, en la que terminó con average por debajo de .300 por primera vez desde 2021, pero igual lideró la Liga Nacional en hits por segundo año corrido. En las tres campañas anteriores a 2025 fue campeón bate y ahora se unirá a una escuadra que tiene nombres interesantes en la plantilla.

¿Cuál será el rol de Luis Arráez en los Giants?

Arráez llega a San Francisco para ser titular de la segunda base, una posición que ha defendido en 359 de sus 757 partidos como jugador de posición en siete temporadas en las Grandes Ligas.

El venezolano se unirá a un cuadro interno que está lleno de estrellas, con el ganador de cinco Guantes de Oro Matt Chapman en la tercera base, el dominicano Willy Adames como su compañero de dobleplay en el campocorto y otro quisqueyano, Rafael Devers, en la inicial.

Esos serán también los nombres que lo acompañen en la parte alta del lineup ofensivo del nuevo estratega Vitello, con Arráez como primero en el orden de forma indiscutible por esa capacidad de hacer contacto que lo identifica.

Los números históricos de Arráez en la MLB

Con Arráez hay un debate que no termina sobre si puede estar considerado uno de los grandes bateadores de las Grandes Ligas. Si bien no se distingue por conectar extrabases o por su velocidad en las almohadillas, su contacto y su capacidad para producir imparables le han ganado el respeto de muchos en el circuito.

Ganó de forma consecutiva tres títulos de bateo entre 2022 y 2024, tiene dos Bates de Plata y ha sido invitado a tres Juegos de Estrellas. De por vida tiene promedios de .317/.363/.413, OPS de .777, 1.028 hits, 169 dobles, 18 triples, 36 jonrones, 308 carreras impulsadas y 230 boletos recibidos.

Este sera el lineup de los San Francisco Giants en la temporada de 2026 con Luis Arráez:

Jugador Posición Luis Arráez Segunda base Rafael Devers Primera base Willy Adames Campocorto Matt Chapman Bateador designado Jung Hoo Lee Jardinero derecho Heliot Ramos Jardinero izquierdo Harrison Bader Jardinero central Bryce Eldrige Bateador designado Patrick Bailey Receptor

