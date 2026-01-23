Los Angeles Dodgers en México: Historia, leyendas y club de fans

De acuerdo con una publicación reciente de Los Angeles Times, los aficionados latinos representan aproximadamente un 40% de la base de seguidores de Los Angeles Dodgers. Y por supuesto, la mayor parte de ese grupo está integrada por mexicanos por varias razones.

Basta ver la presencia de aficionados de este país en Dodger Stadium en la disputa de la más reciente Serie Mundial de MLB para entender que el tema es importantes para los amantes del béisbol en el país, que tienen un vínculo más estrecho con el conjunto angelino que en el de otras escuadras de localidades fronterizas, como San Diego, Houston o Arizona.

Aunque ya ha pasado un tiempo desde la última visita de los Dodgers a parques mexicanos (fue una serie contra los Padres en 2018), este país se posiciona como una de las dos organizaciones con mayor afición en México, junto a New York Yankees, de acuerdo con datos de MLB. Y un reflejo de ello es la existencia de los club de fans.

Hace 64 años nació en Etchohuaquila, Sonora, el gran Fernando Valenzuela. Fernandomanía por siempre. pic.twitter.com/2CjF0vL3AG — MLB México (@MLB_Mexico) November 1, 2024

¿De qué trata este club y cómo unirse?

No hay un club de fans oficial de Los Angeles Dodgers en México, pero sí existen varias comunidades de aficionados de este equipo con presencia, principalmente, en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, hay grupos de fanáticos a los que no es difícil unirse. En ocasiones, MLB organiza actividades y eventos especiales en Ciudad de México que tienen gran aceptación y en la que los seguidores de los Dodgers se hacen presentes.

¿De dónde viene el arraigo de los Dodgers en México?

Siendo California un estado fronterizo y con una férrea presencia histórica de la comunidad mexica, es fácil entender el vínculo con el equipo que llegó a Los Angeles en la década de los 50. Pero el arraigo se formó de una manera contundente en los años 80.

La irrupción de la “Fernandomanía”, con los logros del lanzador zurdo mexicano Fernando Valenzuela con esta camiseta, incluyendo la conquista de la Serie Mundial, el Novato del Año y el Cy Young de 1981, llevó a otro nivel la afición de México por el conjunto de Los Angeles. Más tarde se renovó el vínculo con el paso por el equipo de Adrián González.

Aunque en este momento no hay ninguna estrella mexicana en los Dodgers desde la salida del lanzador Julio Urías. el éxito que han tenido en la última década -cinco presencias en la Serie Mundial y tres campeonatos- han mantenido fuerte la afición.

¿Cuáles son las principales leyendas mexicanas en MLB?

A la cabeza de la lista está Fernando Valenzuela, que lanzó 17 temporadas en MLB y tuvo una campaña memorable en 1981 con los Dodgers. Sin embargo, también se recuerda al antesalista Vinny Castilla, que fue un referente ofensivo en los años 90 con Colorado y al lanzador Teodoro Higuera que brilló con los Milwaukee Brewers en los 80.

Entre otros mexicanos destacados se puede nombrar a Aurelio López, que fue pieza fundamental para los Detroit Tigers en la Serie Mundial de 1984, Jorge Orta que jugó en las mayores por 16 temporadas (1972-1987) y disputó la Serie Mundial de 1985 e Ismael Valdez, quien lanzó para los Dodgers en los años 90.

Adrián González trajo de nuevo a la afición mexicana a los Dodgers | Lucas Stevenson/GettyImages

A Adrián González, “El Titán”, aunque nació en San Diego suelen contarlo como parte de la delegación mexicana en MLB. Jugó por 15 temporadas en Grandes Ligas entre 2004 y 2018, y sumó de por vida 317 jonrones, más de 1.200 impulsadas y más 2.000 hits además de ir a 5 Juegos de Estrellas y ganar 4 Guantes de Oro y 2 Bates de Plata.

