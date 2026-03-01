Manager de los Mets revela si Francisco Lindor estará listo para el Opening Day

Los New York Mets mantienen optimismo en torno a la recuperación de Francisco Lindor, quien avanza en su proceso tras ser operado de la mano izquierda. Aunque todavía no existe una fecha concreta para su regreso a plenitud, dentro de la organización de Queens confían en que pueda estar disponible para el Opening Day de 2026.

De hecho, el manager del conjunto neoyorquino, el venezolano Carlos Mendoza, dejó claro que no hay motivos de alarma pese a que el jerárquico torpedero aún no ha retomado todas sus actividades habituales en el terreno. Mendoza explicó a la web de MLB que el proceso sigue el curso esperado y destacó la capacidad competitiva de su jugador estrella para acortar plazos si su evolución continúa siendo favorable.

“Pienso que todavía es muy temprano; es difícil de asegurarlo ahora mismo, especialmente conociendo a Lindor. Se trata de un muchacho que no me sorprendería si se reintegra una semana antes de que concluyan los entrenamientos y me diga que está listo”, explicó Mendy.

Carlos Mendoza lleva más de dos años trabajando con Francisco Lindor en los Mets | Wendell Cruz-Imagn Images

Paquito fue intervenido quirúrgicamente el 11 de febrero para corregir una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda, lesión que suele afectar el poder al bate y la comodidad al hacer swing. La semana pasada comenzó a realizar ejercicios ligeros de béisbol después de que le retiraran los puntos de la cirugía; no obstante, de momento sólo trabaja principalmente con swings a una sola mano y ejercicios de soltura, sin llegar todavía a tomar turnos completos ni a realizar sesiones formales de fildeo.

El dirigente sudamericano detalló que el boricua ya realiza tiros largos y prácticas de lanzamiento hacia las bases, así que físicamente mantiene una buena condición general. Por ende, el siguiente paso será retomar progresivamente el agarre completo del bate y avanzar por cada fase del swing antes de reincorporarse de lleno a las prácticas defensivas.

Aunque el paracorto de 32 años aún no enfrenta lanzamientos en situaciones reales, el cuerpo técnico de los Mets considera que observar pitcheos y participar en dinámicas de terreno será clave para acelerar su ritmo competitivo. Claro está, le entidad que hace vida en el Citi Field seguirá evaluando día a día el progreso de quien es uno de sus líderes en el lineup con la esperanza de que esté listo para el arranque de la zafra.

Tras otro invierno en el cual ha adquirido piezas de primer nivel a cambio de una importante inversión económica, la escuadra que pilota Mendoza luce urgida de llegar a playoffs y cuanto menos acercarse a alcanzar la instancia de Serie Mundial.

