Manager de Padres explicó por qué colocó a Fernando Tatís Jr. en la segunda base contra los Rockies

Fernando Tatís Jr. apareció este sábado como titular de la segunda base de los San Diego Padres por primera vez en su carrera en MLB. Y aunque muchos se sorprendieron por esta decisión, para el dominicano y su manager Craig Stammen no fue algo improvisado.

En San Diego necesitaban darle descanso a su estrella, Xander Bogaerts, y las opciones para sustituirlo eran limitadas porque Sung-Mun Song tiene una distensión en el oblicuo y está en la lista de lesionados, y no sentían tanta confianza en Ty France para este rol.

Desde el receso de temporada Tatís fue advertido de que podría ser requerido para jugar en esta posición ocasionalmente, y como el dominicano suele tomar rollings en segunda base durante las prácticas no fue una situación imprevista, a juzgar por sus declaraciones y las del piloto. También había tenido algunas experiencias previas en la segunda almohadilla.

Padres manager Craig Stammen discusses the team’s decision to start Fernando Tatis Jr. at second base for the first time in his career. pic.twitter.com/Q05rU58ksM — 97.3 The Fan (@973TheFanSD) April 11, 2026

No obstante, no es una mudanza definitiva. Song se alista para empezar su asignación de rehabilitación y estará listo para ser la primera opción en la reserva. Craig Stammen cree que usará a Tatís como segunda base de forma eventual.

¿Por qué Fernando Tatís Jr. jugó en segunda base?

Stammen anda buscando alternativas para un lineup más versátil. Consideró que probar al dominicano en segunda base era la mejor opción para un rol de reserva en el infield. Después de todo, comenzó su carrera como campocorto.

“Hemos estado planeando esto desde hace un tiempo”, dijo el manager Craig Stammen en declaraciones reproducidas por el portal MLB.com. “Estamos tratando de encontrar maneras de darle descanso a Jake (Cronenworth) y a Xander (Bogaerts) en los próximos días. Sentimos que Tatís era la mejor opción en la segunda base. Y la opción más divertida y emocionante. Es un atleta increíble, puede hacer prácticamente cualquier cosa”.

¿Cómo le fue en este rol?

Fernando Tatís Jr no jugaba en el cuadro interior desde que en 2023 fue mudado al jardín derecho, una posición en la que ha ganado dos Guantes de Oro y dos Guantes de Platino.

Su aparición como camarero en el partido del sábado fue todo un éxito. No sólo completó jugadas de rutina sin problemas, participó en un dobleplay, hizo tres outs y dio dos asistencias sin errores, sino que además tuvo su primer choque multihit de esta temporada.

Era parte del objetivo. “Quizás concentrarse en jugar segunda base lo ayude a soltarse ofensivamente”, dijo Stammen sobre el dominicano, que ha tenido un lento comienzo de temporada con el madero. “Que deje de pensar tanto y solo use su talento natural”.

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