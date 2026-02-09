Marcell Ozuna firma con los Pittsburgh Pirates: Los detalles y cláusulas del contrato

Marcell Ozuna firmó con los Piratas de Pittsburgh un acuerdo por un año y 12 millones de dólares en lo que podría ser catalogado como un pacto por debajo de su estatus en las Grandes Ligas, según informó Jeff Passan, de ESPN.

El pacto del bateador designado con los bucaneros tiene una opción mutua para la campaña de 2027 por 16 millones de dólares, por lo que en 2026 Ozuna ganará 10.5 millones de dólares en salario base.

Ozuna devengará 1.5 millones de dólares en una cláusula de salida en 2027 si al final el equipo y el jugador deciden no ejercer esa opción mutua, por lo que el designado estará obligado a dejar números convincentes en la zafra que se avecina.

Ozuna, de 35 años de edad, dejó con los Atlanta Braves una línea ofensiva de .232/.355/.400 con 19 dobles, 21 jonrones, 68 carreras remolcadas y .756 de OPS en 2025, estadísticas que quedaron a deber en comparación a la zafra de 2024, cuando promedió .302/.378/.546 con 31 dobles, 39 cuadrangulares y 104 carreras remolcadas.

En aquella temporada fue invitado al Juego de Estrellas y quedó cuarto en las votaciones al MVP de la Liga Nacional, por lo que se presagió que podría acordar una extensión de contrato con los Braves.

El dominicano es un tres veces invitado al Juego de Estrellas y un ganador del Guante de Oro y de dos Bates de Plata, por lo que los Pirates ganan un bate con experiencia a un bajo costo, que quizás quiera demostrar que aún puede rendir al máximo nivel, pese a su edad.

La incorporación de Ozuna es el último movimiento de los Pirates para aumentar la nómina del club en lo que ha sido una temporada baja inusualmente activa. El equipo también fichó al primera base All-Star Ryan O'Hearn y adquirió mediante un traspaso al segunda base All-Star Brandon Lowe. Cabe recordar que Pittsburgh quedó último en la División Central del viejo circuito en 2025 con marca de 71-91, por lo que la misión es competir en serio en una llave que suele estar abierta temporada tras temporada.

Ozuna, por su parte, ha tenido ganancias de 111 millones de dólares en una extensa carrera en las mayores, por lo que su acuerdo con los Pirates va más allá de lo económico. Tratar de extender su carrera en las Grandes Ligas es un objetivo claro a su edad.

