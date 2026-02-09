Marlins firman al abridor Chris Paddack para la temporada de 2026

Los Miami Marlins siguen ensamblando su roster de cara a la temporada de 2026 y este lunes firmaron al abridor experimentado Chris Paddack, quien estampó su rúbrica en un acuerdo por una campaña y 4 millones de dólares, el cual tiene 500.000 dólares en incentivos, según informó Jon Heyman, de MLB Network.

Paddack, seleccionado por los Marlins en la octava ronda del Draft de la MLB de 2015, se estrenó en las Grandes Ligas como prospecto top de los San Diego Padres, con quienes estuvo tres años antes de pasar a los Minnesota Twins.

El derecho, de 30 años de edad, dejó 5.35 de efectividad con 112 ponches, 37 boletos, 5.03 de FIP y 1.285 de WHIP en 158.0 entradas de labor entre los Twins y Detroit Tigers en la temporada pasada. De los 33 partidos en los que salió al montículo, en 28 fue abridor.

Paddack tuvo un récord de 3-9 con una efectividad de 4.95 en 21 aperturas con los Twins y de 2-3 con una efectividad de 6.32 con los Tigers.

Pese a que la carrera de Paddack se ha venido a menos con el pasar de las temporadas, sigue sin regalar bases por bolas (5.2% de tasa de boletos de por vida) y provoca numerosos swings a lanzamientos fuera de la zona (30.4%), según informó MLB.com en español. Su talento para ponchar ha disminuido a 16.7% en 2025, por lo que en un equipo en el cual jugará sin tanta presión se prevé que pueda mejorar sus estadísticas.

Para los Marlins , que terminaron terceros en la División Este de la Liga Nacional en 2025 con marca de 79-83, era imperativo firmar a un abridor durante sus entrenamientos primaverales, ya que semanas atrás traspasaron a Edward Cabrera a los Chicago Cubs y a Ryan Weathers a los New York Yankees.

Paddack de seguro estará en el staff de abridores del equipo de Miami, que volverá a luchar por un cupo en la postemporada, así sea por la vía de los comodines del viejo circuito.

El lanzador tiene un récord de 32-36 y una efectividad de 4.64 en 110 aperturas y ocho apariciones como relevista a lo largo de siete temporadas con San Diego (2019-21), Minnesota (2022-25) y Detroit. Sin dudas, los Marlins ganan a un pitcher polivalente y con experiencia, de cara a una zafra en la que las interrogantes dentro del roster son grandes.

