Martín Pérez llega a un acuerdo con los Atlanta Braves para 2026

Martín Pérez puede alargar en este 2026 su carrera en las Grandes Ligas, después de firmar un acuerdo de ligas menores con los Atlanta Braves, que incluye una invitación al campo de entrenamiento.

El zurdo venezolano, de 34 años de edad, viene de lanzar 56 entradas en el 2025, con los Chicago White Sox, con una efectividad de 3.54, con 10 aperturas en 11 salidas. Las lesiones han afectado su carrera en las últimas temporadas, pero sigue siendo una pieza interesante para intentar sumar a la rotación de los Bravos en 2026.

Pérez es un lanzador que depende de sus pitcheos quebrados y que ya no cuenta con una recta poderosa, pero el cambio de velocidad sigue siendo su carta de presentación y quizás la razón por la que se haya mantenido durante 14 temporadas en la MLB.

Su mejor campaña fue en 2022, cuando asistió al Juego de Estrellas, después de una magnífica primera mitad de temporada. Al final de esa zafra, el zurdo dejó efectividad de 2.89 en 196.1 entradas lanzadas, con 169 ponches y 69 boletos con los Texas Rangers.

En su carrera, ha vestido los uniformes de los Rangers, White Sox, Red Sox y Pirates. Representó a Venezuela en el pasado Clásico Mundial pero ahora se enfocará en llegar en buena forma al Spring Training, para buscar convencer a los Braves de que pueden contar con él, sea en el rol de abridor o de relevista largo.

Los Bravos se han reforzado bien para 2026 en cuanto a pitcheo se refiere, sobre todo en el relevo, con las adiciones del cubano Raisel Iglesias, el venezolano Robert Suárez y Tyler Kinley. En algún momento se habló del interés que tenían en Edwin Díaz, pero el boricua se decidió por los Dodgers.

Con Ronald Acuña Jr. como su principal figura, los Braves tendrán la difícil tarea de pelear en la difícil división Este de la Liga Nacional, en la que destacan los New York Mets y los Philadelphia Phillies como los principales candidatos para avanzar a la postemporada.

Sin embargo, los Braves suelen ser un equipo que no genera muchas expectativas y luego terminan peleando por un cupo en los playoffs. Si todo sale bien para Pérez, sumará una campaña más en su hoja de vida en las Grandes Ligas y si la salud se lo permite, peleará por un quinto puesto en la rotación del manager Walt Weiss.

