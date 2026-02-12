Max Muncy acuerda extensión de contrato con Los Angeles Dodgers

Los Dodgers de Los Angeles, campeones de la Serie Mundial, y el infielder Max Muncy acordaron este jueves una extensión de contrato por un año y 10 millones de dólares, informó el equipo en un comunicado oficial.

Muncy, dos veces invitado al Juego de Estrellas, ganará $7 millones en 2027 con una cláusula de rescisión de $3 millones. El acuerdo también incluye una opción del club de $10 millones para 2028.

El tres veces campeón de la Serie Mundial, a su vez, ganará $10 millones en la temporada de 2026.

Muncy dejó promedios de .243/.376/.470 con 10 dobles, 2 triples, 19 jonrones y 67 carreras remolcadas en la temporada regular de 2025. En los playoffs bateó para .143 ante los Cincinnati Reds, .444 ante los Philadelphia Phillies, 0.83 ante los Milwaukee Brewers y promedió .214/.313/.464 con par de jonrones e igual número de carreras remolcadas ante los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial.

El infielder ha estado en rumores de cambio desde hace varias temporadas, siendo los Yankees de Nueva York uno de los equipos que estuvo más cerca de adquirirlo. No obstante, los Dodgers optaron por retenerlo con un acuerdo amigable que quizás puedan transferir en un canje en las próximos meses o años.

Dodgers, INF Max Muncy agree to one-year extension with a club option for 2028. pic.twitter.com/AnS867LQob — MLB (@MLB) February 12, 2026

¿Qué ha logrado Max Muncy en Los Angeles Dodgers?

Max Muncy ha estado 8 años en las filas de los campeones mundiales tras debutar en las Grandes Ligas con el uniforme de los Athletics en 2015.

El mayormente antesalista tiene una línea ofensiva de .232/.358/.485 con 135 dobles, 209 jonrones, 587 carreras remolcadas y .843 de OPS en sus campañas vistiendo la camiseta de los Dodgers, por lo que ha sido un activo de mucho valor en el éxito reciente del equipo del manager Dave Roberts.

Desde que llegó al equipo ha sido invitado a dos Juegos de Estrellas, ha ganado la Serie Mundial en tres ocasiones y ha recibido votos al MVP de la Liga Nacional en tres cursos. Además, es el líder de jonrones de playoffs de todos los tiempos de la franquicia con 16 en 79 partidos.

Muncy también tiene el récord de los Dodgers con 60 bases por bolas en postemporada y empató la marca de Justin Turner de más carreras anotadas en playoffs (43) para el equipo.

En la postemporada de 2024 estableció una marca histórica para las Grandes Ligas al embasarse 12 veces de forma consecutiva, superando el récord anterior de Reggie Jackson.

