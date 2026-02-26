Max Scherzer firma con Toronto Blue Jays: Contrato, salario, cláusulas y la carta de su hija

Hay relaciones que apenas necesitan una temporada para ser eternas y ese es el caso de Max Scherzer con los Toronto Blue Jays. El futuro miembro del Salón de la Fama llegó a un acuerdo con el conjunto canadiense por una temporada más, que alarga su gran carrera a19 años en la MLB.

El veterano se mostró emocionado por firmar un pacto de una campaña a cambio de 3 millones de dólares en salario. Hay algunos incentivos importantes en su acuerdo, que podrían aumentar la cifra hasta los $10 millones.

El derecho, que ayudó a los Blue Jays a alcanzar la Serie Mundial el año pasado, era el lanzador más cotizado que todavía quedaba en la agencia libre, después de la firma de Justin Verlander con los Detroit Tigers.

"Toronto era definitivamente un equipo al que quería volver e integrarme", declaró Scherzer en el programa Blair and Barker de Sportsnet 590. "Me encantaron todos los muchachos y lo que hicimos el año pasado. Fue un gran encaje no solo para mí, sino también para mi familia".

Max Scherzer Jays deal



$3m base plus $10m incentives



$1m each at 65/75/85/95/105/115/125/135/145/155 innings @ShiDavidi 1st on $ — Jon Heyman (@JonHeyman) February 26, 2026

Scherzer se ha mantenido trabajando por su cuenta, para llegar en buena forma al campo de entrenamiento de Toronto. Lo hará este fin de semana, donde lo esperan sus compañeros del año pasado y, en especial, su manager John Schneider.

El abridor de 41 años de edad ha estado haciendo sesiones de bullpen y parece que llegará en buena forma para ser parte de la rotación de los Blue Jays en la primera semana de acción.

Aunque 2025 no fue una buena campaña en lo personal, el derecho mejoró considerablemente en la postemporada. En la ronda regular dejó efectividad de 5.19, récord de 5 y 5, en 85 entradas de labor, con 23 boletos y 82 ponches.

En los playoffs, dejó 3.18 de efectividad y en la Serie Mundial estableció una ERA de 4.15 en dos salidas ante Los Angeles Dodgers, equipo que se terminó llevando el título de campeón.

La carta de la hija de Scherzer pidiendo su regreso a Toronto

Hay un momento emotivo de Scherzer con los Blue Jays. En el pasado mes de diciembre, su hija escribió una carta en la que pedía al equipo de Toronto traer de vuelta a su padre. Scherzer publicó la misiva en redes sociales y el público en Canadá comenzó a insistir en el regreso del veterano.

“Queridos Blue Jays, Lamento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que ganen la próxima vez. Espero que mi papá vuelva al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con nuestro papá. Nos encantó el acuario, la Torre CN y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Con amor, la hija de Max Scherzer", dijo en la carta Brooke Scherzer, de ocho años de edad.

