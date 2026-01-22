Mets adquieren a Freddy Peralta en cambio con los Milwaukee Brewers

Los New York Mets están enviando en claro mensaje a sus pares de las Grandes Ligas con sus últimas adquisiciones, siendo la del abridor Freddy Peralta en un cambio con los Milwaukee Brewers quizás la más importante de cara a sus aspiraciones en la División Este de la Liga Nacional en la temporada de 2026.

Los metropolitanos obtuvieron a Peralta, renunciando a dos de sus mejores prospectos, Jett Williams y Brandon Sproat, quienes hicieron sus maletas rumbo a Milwaukee. El alto costo de Peralta hizo que los lupulosos también enviarán al lanzador derecho Tobias Myers a Queens.

Mets reportedly acquire RHPs Freddy Peralta and Tobias Myers from Brewers for SS/OF Jett Williams and RHP Brandon Sproat, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/I2lfZ8Pt9V — MLB (@MLB) January 22, 2026

Cabe recordar que Peralta ganará 8 millones de dólares en 2026, después de que los Brewers ejercieran la opción del club en su contrato en noviembre. El lanzador de 29 años se convertirá en agente libre el próximo invierno, por lo que la apuesta de los Mets de hacerlo el pilar de su rotación es para ganar de inmediato el título de la Serie Mundial.

Peralta demostró en 2025 ser uno de los mejores iniciadores de la Liga Nacional, no en vano logró la mejor temporada de su carrera en Milwaukee, donde registró una efectividad de 2.70, un FIP de 3.64 y un WHIP de 1.07, además de 204 ponches y 17 victorias (líder en la Liga Nacional) en 33 aperturas. Terminó quinto en la votación para el Cy Young del viejo circuito, por lo que los Mets tuvieron que renunciar a dos promesas de renombre para sumarlo a la rotación del manager Carlos Mendoza.

El factor David Stearns en el cambio

Uno de los factores que podría haber influido en el canje de los Mets por Peralta es la presencia de David Stearns como presidente de operaciones de béisbol de los metropolitanos.

Stearns, quien fue el gerente general de los Brewers durante la estadía de Peralta en el equipo, fue quien adquirió al abridor en 2015, cuando era prospecto de los Seattle Mariners.

"La llegada de Freddy añade a otro abridor consolidado para liderar nuestra rotación... estamos encantados de poder traerlo a los Mets", declaró Stearns a la prensa tras el cambio.

Freddy Peralta’s career stats with the Brewers:



-162 GS

-70-42 W/L

-931 IP

-1153 K

-3.59 ERA

-1.13 WHIP

-117 ERA+

-14.9 bWAR



One of the best pitchers in team history 🫡 pic.twitter.com/1JCXVf58MO — SleeperBrewers (@SleeperBrewers) January 22, 2026

¿Cómo quedará la rotación de los Mets con Freddy Peralta?

Sin duda alguna la rotación del manager Carlos Mendoza gana calidad y estatus con la adición de Peralta, quien hará del equipo favorito en la Liga Nacional en 2026. Así quedará la rotación de los Mets la próxima temporada:

Lanzador Brazo Freddy Peralta Derecho Nolan McLean Derecho David Peterson Zurdo Clay Holmes Derecho Sean Manaea Zurdo Kodai Senga Derecho

¿Quiénes son los prospectos que recibieron los Brewers?

Milwaukee, aunque parece que sentirán el golpe de perder a Peralta en 2026, ganan mucho al adquirir a Williams y Sproat, quienes ocupaban los puestos 3 y 5, respectivamente, entre los mejores prospectos de los Mets, según MLB Pipeline.

Williams, de 22 años de edad, fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB de 2022. En 2025 promedió una línea ofensiva de .261/.363/.465 con 17 jonrones y 34 robos entre Doble A y Triple A. Es un talento versátil que juega en segunda, el campocorto y el jardín central.

Por su parte, Sproat, de la misma edad, debutó al final de la campaña pasada en las Grandes Ligas. En Triple A registró una efectividad de 4.24 con 113 ponches en 26 apariciones.

