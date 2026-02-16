Mets reclaman en waivers a receptor de Los Angeles Dodgers

Los New York Mets afrontan el 2026 de MLB con una presión clara, pues como mínimo están obligados a regresar a la postemporada y competir seriamente por avanzar a la Serie Mundial en la Liga Nacional frente a potencias como Los Angeles Dodgers. En ese panorama, la organización de Queens continúa ajustando detalles del roster durante el inicio de los Entrenamientos Primaverales, al punto de ahora reforzar la profundidad detrás del plato.

Es que el medio SNY reveló que el club neoyorquino reclamó al receptor Ben Rortvedt desde la lista de waivers, buscando sumar una alternativas y experiencia para complementar la defensa del plato. El pelotero de 28 años llega tras un 2025 complicado a nivel ofensivo, ya que disputó 44 encuentros entre Tampa Bay Rays y Dodgers, registrando una línea al bate de .152/.240/.205 y un OPS de .445 en 128 turnos.

Eso sí, pese a sus limitaciones con el madero, Rortvedt tuvo una buena participación en la postemporada con Los Angeles, dado que conectó tres imparables en siete turnos (.429 de average) y remolcó una carrera en un total de cuatro duelos; dos de la Serie de Comodín ante Cincinnati Reds y otros dos en la siguiente ronda, contra Philadelphia Phillies.

Por otro lado, para abrir espacio en el roster de 40, los Mets colocaron al relevista dominicano Dedniel Núñez en la lista de lesionados de 60 días. El brazo diestro continúa su proceso de rehabilitación tras someterse en julio pasado a una cirugía Tommy John, la segunda de su carrera, por lo que su regreso aún tomará tiempo.

En cuanto a Rortvedt, este cuenta con experiencia acumulada de cuatro campañas en las mayores, totalizando .190 puntos con .279 de OBP en un total de 227 desafíos, representando también a Minnesota Twins y Yankees, aunado a los citados Rays y Dodgers. Su mejor rendimiento arribó precisamente en 2024 con Tampa Bay, cuando dejó .228 con .317 de porcentaje de embasado, junto a tres jonrones y 31 remolques en 328 apariciones con el madero.

Con este movimiento, los Mets buscan fortalecer la receptoría, posición en la que cuentan con el venezolano Francisco Álvarez de titular, pero sin un suplente de garantías, ya que el también vinotinto Luis Torrens peleará por dicho rol con Hayden Senger y el propio Rortvedt.

Sin dudas, el manager Carlos Mendoza dará oportunidad durante los juegos de exhibición a los tres aspirantes a la plaza de backup del propio Álvarez.

