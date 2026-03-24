Mexico City Series 2026: Equipos, fechas, sede, boletos y cómo ver en vivo, TV y streaming

En 2026, y por tercera temporada consecutiva, la Ciudad de México albergará partidos oficiales de la campaña regular de MLB. El estadio Alfredo Harp Helú se alista para recibir la visita de dos escuadras de Grandes Ligas, en lo que será el último evento del MLB World Tour.

El recinto deportivo de la capital mexicana había recibido ya el enfrentamiento de 2023 entre los San Diego Padres y los San Francisco Giants, y también la serie de 2024 entre los Houston Astros y los Colorado Rockies. En total, son 40 duelos de MLB que se han disputado en este país desde 1996.

La serie de dos partidos forma parte de los esfuerzos de la Oficina del Comisionado de MLB por expandir el béisbol a otros mercados. Han llevado partidos a México, Puerto Rico, Japón y Corea desde 1996.

MLB está de regreso con juegos de temporada regular.

La venta de boletos para la Mexico City Series 🇲🇽⚾ entre D-Backs y Padres comienza el 19 de enero.

¿Con quién vas a ir? pic.twitter.com/Pk2ruQq4Sp — MLB México (@MLB_Mexico) January 14, 2026

¿Cuándo se jugará la Mexico City Series 2026?

Será una serie de dos partidos, programados para un mes después del Opening Day: se jugarán el fin de semana del sábado 25 de abril y el domingo 26 de abril de 2026

¿Qué equipos jugarán la Mexico City Series 2026?

Dos rivales directos de la División Oeste de la Liga Nacional se citan en Ciudad de México: San Diego Padres y Arizona Diamondbacks. Para los Padres será su primera serie internacional desde que se enfrentaron con los Dodgers en Seúl, Corea del Sur, en la inauguración de la temporada de 2024. También han jugado en México varias veces, la última de ellas contra los Giants en 2023.

Arizona no jugaba un partido internacional desde 2019, cuando chocó contra los Rockies en Monterrey. En la organización celebran estar de vuelta en México.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a MLB por seleccionarnos”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

“Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”.

¿Cómo ver la Mexico City Series 2026 en vivo, TV y streaming?

País Señal de TV Streaming México ESPN, Televisa/Univision (Canal 9, 5 y ViX) Disney+, MLB.tv Estados Unidos ESPN, FS1 MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

¿Cuánto cuestan los boletos para la Mexico City Series 2026?

Las entradas para esta serie salieron a la venta al público general el lunes 19 de enero de 2026. Los precios dependiendo de la ubicación del asiento oscilan entre $270 en el VIP y $44 en los laterales y puestos para personas con discapacidad.

Hay boletos en $224, $190, $111, $89 y $55. La disponibilidad se puede consultar en este enlace y la página de TicketMaster.

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