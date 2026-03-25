MLB en vivo online: Cómo ver Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Un equipo de Los Angeles Dodgers que parte como favorito en todas las proyecciones y pronósticos de los analistas y casa de apuestas, abre la temporada de 2026 en la MLB en casa, recibiendo a los Arizona Diamondbacks, sus rivales en la División Oeste de la Liga Nacional.

En Arizona tienen una línea central sólida e hicieron un movimiento interesante adquiriendo por la vía del cambio al veterano antesalista Nolan Arenado, mientras que los campeones defensores contrataron en el invierno a dos piezas muy codiciadas de la agencia libre como el outfielder Kyle Tucker y el cerrador boricua Edwin Díaz.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial de 2025, será el abridor del Opening Day para los Dodgers, mientras que Arizona llega a Los Angeles con Zac Gallen designado para iniciar el partido.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: jueves 26 de marzo.

Hora: 8:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF).

Estadio: Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos NBC/Peacock MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Diamondbacks

El prospecto del outfield Ryan Waldschmidt comenzará la temporada en ligas menores, pero podría recibir el llamado a MLB en cualquier momento de la temporada. “No hay un plazo fijo. El momento llegará cuando nos demuestre con su desempeño que estás listo. Cuando decida perfeccionar su juego y llevarlo al nivel en el que todos nos sintamos cómodos de que será un jugador de Grandes Ligas. Eso depende de él; depende totalmente de él”, dijo el manager Torey Lovullo.

Según reportes de prensa, el dominicano Ketel Marte fue descartado del lineup del último día del Spring Training debido a “molestias” en la parte inferior de la pierna, pero no se habla de alguna lesión en particular. Lovullo no está preocupado, y Marte no corre peligro de perderse el Día Inaugural, según Alex Weiner de AZSports.

Los Diamondbacks llegaron a los Entrenamientos de Primavera con una notable escasez de relevistas zurdos y ninguno de los dos candidatos principales para el puesto (Philip Abner y Brandyn García) entraron en el roster. Viajarán a Los Angeles con un bullpen compuesto exclusivamente por lanzadores derechos. “La razón de esta decisión, y esto es lo que le dije a Brandyn, es que nuestro pilar principal es llenar la zona de strike. Sentí que eso era un poco inconsistente”, razonó el manager.

Últimas noticias de Dodgers

Clayton Kershaw regresa al Dodger Stadium en el Opening Day, pero esta vez para iniciar una carrera como analista de la NBC tras su retiro de la MLB.

Este miércoles el ex relevista de los Yankees, Jake Cousins, firmó un contrato de Grandes Ligas con los Dodgers pese a que tuvo una cirugía Tommy John en junio pasado. Bobby Miller fue incluido en la lista de lesionados de 60 días para liberar espacio en el roster de 40.

Lesionados de Arizona Diamondbacks

Adrián Del Castillo (pantorrilla) continúa su rehabilitación y ha comenzado a correr, según informa Alex Weiner de Arizona Sports.

El manager Torey Lovullo anunció que Lourdes Gurriel Jr. (rodilla) será bateador designado en partidos de ligas menores.

Merrill Kelly (espalda) será abridor en un juego en el campo de entrenamiento de Arizona el sábado.

El relevista A.J. Puk (codo) ha comenzado a realizar sesiones de bullpen desde el montículo, según informa MLB.com.

Lesionados de Los Angeles Dodgers

El manager Dave Roberts declaró el lunes que espera que Blake Snell (hombro) esté listo para debutar en la temporada a finales de mayo.

Tommy Edman (tobillo) espera estar disponible para debutar en la temporada regular de 2026 a finales de mayo.

Brusdar Graterol (hombro) fue visto practicando lanzamientos a unos 27 metros el lunes, según informa Fabian Ardaya de The Athletic.

Gavin Stone (hombro) declaró el domingo que espera comenzar a practicar lanzamientos la próxima semana.

Lineups probables de Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers

Diamondbacks

Jugador Posición Ketel Marte Segunda base Corbin Carroll Jardinero derecho Geraldo Perdomo Campocorto Gabriel Moreno Receptor Nolan Arenado Tercera base Pavin Smith Bateador designado Carlos Santana Primera base Alek Thomas Jardinero central Jordan Lawlar Jardinero izquierdo

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Will Smith Receptor Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Max Muncy Tercera base Andy Pages Jardinero central Miguel Rojas Segunda base

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