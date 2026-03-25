MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds en TV, streaming y lineups

Uno de los 11 partidos programados en MLB para el Opening Day del jueves 26 de marzo enfrenta a los Boston Red Sox como visitantes ante Cincinnati Reds.

Para los patirrojos es el comienzo de una temporada en la que tienen grandes expectativas, tras los movimientos que hizo la gerencia para ensamblar una rotación de abridores de primer nivel. A su vez, la tropa de Cincinnati espera reivindicarse tras un 2025 decepcionante, y tiene las piezas para hacerlo.

Habrá duelo de zurdos en el Great American Ball Park, hogar de los Reds. Por Boston subirá al montículo a su as, Garrett Crochet, en busca de su primer triunfo de la campaña. Los dueños de casa le asignaron la responsabilidad a Andrew Abbott, de 26 años de edad.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Reds?

Ciudad: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

Fecha: jueves 26 de marzo.

Hora: 4:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:05 p.m. (México DF).

Estadio: Great American Ball Park.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Reds en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos NESN, FOX19 Reds.TV, MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Reds

Un reporte de Mark Sheldon para MLB.com informa que Joey Votto le obsequió a los Reds un reloj Verdin hecho a medida que se instaló en el exterior del Great American Ball Park, como muestra de su agradecimiento al club por sus 22 años en la organización.

En Cincinnati hicieron varios movimientos en el roster para el Opening Day: adquirieron el contrato de Triple A de Nathaniel Lowe y reasignaron a varios jugadores. Kyle Nicolas, JJ Bleday, Rece Hinds y Zach Maxwell fueron enviados a Louisville y el receptor Will Banfield fue reasignado al campamento de ligas menores.

Últimas noticias de Red Sox

Andrew Parker, de Baseball Now, informó el martes que los Red Sox dejaron en libertad al relevista veterano Vinny Nittoli. “Nittoli recibió una autorización de reincorporación laboral esta temporada baja con Boston y recientemente se sometió a una cirugía para un procedimiento de soporte interno en su codo derecho”, reportó Parker.

Los Red Sox le darán su último puesto en la rotación a Connelly Early. A pesar de esta decisión, el cubano Johan Oviedo también estará en el roster del Opening Day, lo que significa que Payton Tolle comenzará la temporada en Triple A.

Lesionados en Reds

Nick Lodolo comenzará la temporada regular en la lista de lesionados por una ampolla en un dedo.

Hunter Greene fue puesto en la lista de lesionados de 60 días el lunes.

Caleb Ferguson se someterá a una segunda resonancia magnética el 25 de marzo para determinar si la recuperación de su lesión en el oblicuo avanza favorablemente.

Lesionados en Red Sox

Triston Casas (rodilla) continuará su recuperación en el campamento de Fort Myers durante las próximas semanas, informó Chris Cotillo de MassLive.com.

Patrick Sandoval comenzará la temporada de 2026 en la lista de lesionados.

Kutter Crawford lanzará tres entradas en un partido de ligas menores en Fort Myers antes de decidir su futuro.

Brendan Rodgers se sometió a una cirugía de revisión del labrum del hombro derecho.

Lineups probables de Boston Red Sox y Cincinnati Reds

Reds

Jugador Posición TJ Friedl Jardinero central Matt McLain Segunda base Elly De La Cruz Campocorto Sal Stewart Primera base Eugenio Suárez Bateador designado Spencer Steer Jardinero izquierdo Tyler Stephenson Receptor Noelvi Marte Jardinero derecho Ke'Bryan Hayes Tercera base

Red Sox

Jugador Posición Roman Anthony Bateador designado Trevor Story Campocorto Jarren Duran Jardinero izquierdo Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Caleb Durbin Tercera base Marcelo Mayer Segunda base Ceddanne Rafaela Jardinero central Carlos Narváez Receptor

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