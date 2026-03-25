MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds en TV, streaming y lineups
Uno de los 11 partidos programados en MLB para el Opening Day del jueves 26 de marzo enfrenta a los Boston Red Sox como visitantes ante Cincinnati Reds.
Para los patirrojos es el comienzo de una temporada en la que tienen grandes expectativas, tras los movimientos que hizo la gerencia para ensamblar una rotación de abridores de primer nivel. A su vez, la tropa de Cincinnati espera reivindicarse tras un 2025 decepcionante, y tiene las piezas para hacerlo.
Habrá duelo de zurdos en el Great American Ball Park, hogar de los Reds. Por Boston subirá al montículo a su as, Garrett Crochet, en busca de su primer triunfo de la campaña. Los dueños de casa le asignaron la responsabilidad a Andrew Abbott, de 26 años de edad.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Reds?
- Ciudad: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
- Fecha: jueves 26 de marzo.
- Hora: 4:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Great American Ball Park.
¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Reds en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
NESN, FOX19
Reds.TV, MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias de Reds
- Un reporte de Mark Sheldon para MLB.com informa que Joey Votto le obsequió a los Reds un reloj Verdin hecho a medida que se instaló en el exterior del Great American Ball Park, como muestra de su agradecimiento al club por sus 22 años en la organización.
- En Cincinnati hicieron varios movimientos en el roster para el Opening Day: adquirieron el contrato de Triple A de Nathaniel Lowe y reasignaron a varios jugadores. Kyle Nicolas, JJ Bleday, Rece Hinds y Zach Maxwell fueron enviados a Louisville y el receptor Will Banfield fue reasignado al campamento de ligas menores.
Últimas noticias de Red Sox
- Andrew Parker, de Baseball Now, informó el martes que los Red Sox dejaron en libertad al relevista veterano Vinny Nittoli. “Nittoli recibió una autorización de reincorporación laboral esta temporada baja con Boston y recientemente se sometió a una cirugía para un procedimiento de soporte interno en su codo derecho”, reportó Parker.
- Los Red Sox le darán su último puesto en la rotación a Connelly Early. A pesar de esta decisión, el cubano Johan Oviedo también estará en el roster del Opening Day, lo que significa que Payton Tolle comenzará la temporada en Triple A.
Lesionados en Reds
- Nick Lodolo comenzará la temporada regular en la lista de lesionados por una ampolla en un dedo.
- Hunter Greene fue puesto en la lista de lesionados de 60 días el lunes.
- Caleb Ferguson se someterá a una segunda resonancia magnética el 25 de marzo para determinar si la recuperación de su lesión en el oblicuo avanza favorablemente.
Lesionados en Red Sox
- Triston Casas (rodilla) continuará su recuperación en el campamento de Fort Myers durante las próximas semanas, informó Chris Cotillo de MassLive.com.
- Patrick Sandoval comenzará la temporada de 2026 en la lista de lesionados.
- Kutter Crawford lanzará tres entradas en un partido de ligas menores en Fort Myers antes de decidir su futuro.
- Brendan Rodgers se sometió a una cirugía de revisión del labrum del hombro derecho.
Lineups probables de Boston Red Sox y Cincinnati Reds
Reds
Jugador
Posición
TJ Friedl
Jardinero central
Matt McLain
Segunda base
Elly De La Cruz
Campocorto
Sal Stewart
Primera base
Eugenio Suárez
Bateador designado
Spencer Steer
Jardinero izquierdo
Tyler Stephenson
Receptor
Noelvi Marte
Jardinero derecho
Ke'Bryan Hayes
Tercera base
Red Sox
Jugador
Posición
Roman Anthony
Bateador designado
Trevor Story
Campocorto
Jarren Duran
Jardinero izquierdo
Willson Contreras
Primera base
Wilyer Abreu
Jardinero derecho
Caleb Durbin
Tercera base
Marcelo Mayer
Segunda base
Ceddanne Rafaela
Jardinero central
Carlos Narváez
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.