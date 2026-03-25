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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Boston Red Sox vs. Cincinnati Reds en TV, streaming y lineups

El equipo de Alex Cora comienza como visitante una temporada en la que tienen grandes expectativas
Mariana Moreno|
Boston Red Sox comienza la temporada como visitante en Cincinnati
Boston Red Sox comienza la temporada como visitante en Cincinnati | Izzy Rincon/GettyImages

Uno de los 11 partidos programados en MLB para el Opening Day del jueves 26 de marzo enfrenta a los Boston Red Sox como visitantes ante Cincinnati Reds.

Para los patirrojos es el comienzo de una temporada en la que tienen grandes expectativas, tras los movimientos que hizo la gerencia para ensamblar una rotación de abridores de primer nivel. A su vez, la tropa de Cincinnati espera reivindicarse tras un 2025 decepcionante, y tiene las piezas para hacerlo.

Habrá duelo de zurdos en el Great American Ball Park, hogar de los Reds. Por Boston subirá al montículo a su as, Garrett Crochet, en busca de su primer triunfo de la campaña. Los dueños de casa le asignaron la responsabilidad a Andrew Abbott, de 26 años de edad.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Red Sox vs. Reds?

  • Ciudad: Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
  • Fecha: jueves 26 de marzo.
  • Hora: 4:05 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Great American Ball Park.

¿Cómo se podrá ver el Red Sox vs. Reds en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

NESN, FOX19

Reds.TV, MLB.tv

México

Televisa, ESPN

Disney+, MLB.tv

América Latina y el Caribe

ESPN

Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Reds

  • Un reporte de Mark Sheldon para MLB.com informa que Joey Votto le obsequió a los Reds un reloj Verdin hecho a medida que se instaló en el exterior del Great American Ball Park, como muestra de su agradecimiento al club por sus 22 años en la organización.
  • En Cincinnati hicieron varios movimientos en el roster para el Opening Day: adquirieron el contrato de Triple A de Nathaniel Lowe y reasignaron a varios jugadores. Kyle Nicolas, JJ Bleday, Rece Hinds y Zach Maxwell fueron enviados a Louisville y el receptor Will Banfield fue reasignado al campamento de ligas menores.

Últimas noticias de Red Sox

  • Andrew Parker, de Baseball Now, informó el martes que los Red Sox dejaron en libertad al relevista veterano Vinny Nittoli. “Nittoli recibió una autorización de reincorporación laboral esta temporada baja con Boston y recientemente se sometió a una cirugía para un procedimiento de soporte interno en su codo derecho”, reportó Parker.
  • Los Red Sox le darán su último puesto en la rotación a Connelly Early. A pesar de esta decisión, el cubano Johan Oviedo también estará en el roster del Opening Day, lo que significa que Payton Tolle comenzará la temporada en Triple A.

Lesionados en Reds

  • Nick Lodolo comenzará la temporada regular en la lista de lesionados por una ampolla en un dedo.
  • Hunter Greene fue puesto en la lista de lesionados de 60 días el lunes.
  • Caleb Ferguson se someterá a una segunda resonancia magnética el 25 de marzo para determinar si la recuperación de su lesión en el oblicuo avanza favorablemente.

Lesionados en Red Sox

  • Triston Casas (rodilla) continuará su recuperación en el campamento de Fort Myers durante las próximas semanas, informó Chris Cotillo de MassLive.com.
  • Patrick Sandoval comenzará la temporada de 2026 en la lista de lesionados.
  • Kutter Crawford lanzará tres entradas en un partido de ligas menores en Fort Myers antes de decidir su futuro.
  • Brendan Rodgers se sometió a una cirugía de revisión del labrum del hombro derecho.

Lineups probables de Boston Red Sox y Cincinnati Reds

Reds

Jugador

Posición

TJ Friedl

Jardinero central

Matt McLain

Segunda base

Elly De La Cruz

Campocorto

Sal Stewart

Primera base

Eugenio Suárez

Bateador designado

Spencer Steer

Jardinero izquierdo

Tyler Stephenson

Receptor

Noelvi Marte

Jardinero derecho

Ke'Bryan Hayes

Tercera base

Red Sox

Jugador

Posición

Roman Anthony

Bateador designado

Trevor Story

Campocorto

Jarren Duran

Jardinero izquierdo

Willson Contreras

Primera base

Wilyer Abreu

Jardinero derecho

Caleb Durbin

Tercera base

Marcelo Mayer

Segunda base

Ceddanne Rafaela

Jardinero central

Carlos Narváez

Receptor

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Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.