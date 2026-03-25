MLB en vivo online: Cómo ver Detroit Tigers vs. San Diego Padres en TV, streaming y lineups

Los Detroit Tigers y San Diego Padres, protagonistas de la Serie Mundial de 1984, se citan en California este jueves para la jornada inaugural de la temporada de 2026 en la MLB.

En Detroit fortalecieron su rotación de abridores para hacer un nuevo intento de quedarse con el banderín de su división y llegar lejos en los playoffs, mientras que los anfitriones comienzan una nueva aventura de la mano de un joven manager, Craig Stammen, de 42 años de edad y quien sustituye a Mike Shildt tras su retiro.

Los visitantes no se guardan nada para esta primera batalla y se presentan con su as, el dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal, como su abridor. Por los Padres iniciará el derecho Nick Pivetta.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Detroit Tigers vs. San Diego Padres?

Ciudad: San Diego, California, Estados Unidos.

Fecha: jueves 26 de marzo.

Hora: 4:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 3:10 p.m. (México DF).

Estadio: Petco Park.

¿Cómo se podrá ver el Tigers vs. Padres en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos Detroit SportsNet, MLBN MLB.tv, Padres.TV México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias de Tigers

Kevin McGonigle hizo el roster del Opening Day al ganarse el trabajo como campocorto titular en el equipo de AJ Hinch y el veterano lanzador Justin Verlander declaró que el novato le recuerda a un excompañero en Houston Astros,, Alex Bregman.

Los Tigers le concedieron al outfielder Austin Slater su liberación incondicional. Slater podía ejercer una cláusula de liberación si no era incluido en el roster del equipo antes del martes y se convirtió en agente libre.

Últimas noticias de Padres

Los Padres, encabezados por el director ejecutivo Erik Greupner y el histórico ex cerrador Trevor Hoffman, miembro del Salón de la Fama de MLB, presentaron las mejoras que le hicieron al Petco Park para darle “nuevas experiencias a los aficionados”, como las pantallas de video del Tower Loft, el espacio Diamond Room, nuevas áreas de hospitalidad y también anunciaron una nueva línea de regalos para la afición como el nuevo bobblehead de Trevor Hoffman.

Manny Machado pareció discrepar con el manager Craig Stammen sobre la cantidad de descanso que necesita. El piloto explicó que Machado debería tomarse más tiempo libre para tener una temporada completa de alto rendimiento, en lugar de sólo el inicio. "Sí, es bueno interpretando el papel de tipo duro”, dijo Stammen como respuesta a Machado. “Tenemos que sacarle el máximo provecho durante toda la temporada, no sólo en abril y mayo”.

San Diego informó que envió al lanzador zurdo JP Sears a la filial Triple A y que reasignó a los jardineros Jase Bowen y Carlos Rodríguez, al infielder José Miranda y al lanzador derecho Logan Gillaspie al campamento de ligas menores.

Lesionados en Tigers

Beau Brieske: el relevista fue puesto en la lista de lesionados de 60 días el lunes por una dolencia en la ingle.

Hao-Yu Lee (oblicuo) jugó un partido de pretemporada de ligas menores el miércoles y podría estar listo para el inicio de la temporada de Triple-A, según informa MLB.com.

Lesionados en Padres

Jason Adam (cuádriceps) lanzó un inning perfecto con un ponche contra Colorado en una aparición en la Liga Cactus el viernes y su estatus sigue incierto.

Los lanzadores Zack Qin y Carson Montgomery siguen en observación día a día.

Sung-Mun Song, comenzará la temporada regular de 2026 en la lista de lesionados debido a una distensión en el oblicuo derecho, según Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune.

El manager Craig Stammen dijo el viernes que el relevista Yuki Matsui (ingle) comenzará la temporada en la lista de lesionados.

Lineups probables de Detroit Tigers y San Diego Padres

Tigers

Jugador Posición Kerry Carpenter Bateador designado Gleyber Torres Segunda base Kevin McGonigle Campocorto Riley Greene Jardinero izquierdo Spencer Torkelson Primera base Colt Keith Tercera base Dillon Dingler Receptor Parker Meadows Jardinero central Matt Vierling Jardinero derecho

Padres

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Ramón Laureano Jardinero izquierdo Jackson Merrill Jardinero central Manny Machado Tercera base Xander Bogaerts Campocorto Jake Cronenworth Segunda base Nick Castellanos Primera base Miguel Andújar Bateador designado Freddy Fermín Receptor

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