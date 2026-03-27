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Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los bicampeones defensores de las mayores intentarán volver a vencer en su feudo al conjunto desértico
John Griswold|
Los Angeles Dodgers vencieron sin problemas a Arizona Diamondbacks en el Opening Day de MLB
Los Angeles Dodgers vencieron sin problemas a Arizona Diamondbacks en el Opening Day de MLB | Kirby Lee-Imagn Images

Los Angeles Dodgers iniciaron su camino al "three-peat" con autoridad. En efecto, una apertura dominante de Yoshinobu Yamamoto junto a los maderos de Will Smith y Andy Pages sirvieron para que los bicampeones defensores de MLB vencieran 8x2 a Arizona Diamondbacks en el Opening Day.

Por consiguiente, los azules intentarán volver a dominar en casa, el viernes, a unos desérticos que buscarán tomar revancha luego de la mencionada caída.

El segundo enfrentamiento del nuevo curso entre Dbacks y Dodgers promete ser de los más atractivos de la jornada en las mayores, dado que se trata de una entidad de Phoenix llamada a pelearle a su par de Hollywood la cima del hostil Oeste en la Nacional.

Mientras Arizona contará en el box con Ryne Nelson, de sólido Spring Training (3-1, 3.18 EFE, 17.0 IP), Los Angeles se aferrará a lo que pueda hacer el joven Emmet Sheehan, quien no lució bien en la pretemporada (1-0, 5.91 EFE, 10.2 IP), pero demostró en 2025 de lo que es capaz (6-3, 2.82 EFE, 72.1 IP).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Diamondbacks vs. Dodgers?

  • Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.
  • Fecha: viernes 27 de marzo.
  • Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF).
  • Estadio: Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Diamondbacks vs. Dodgers en TV y streaming online?

País

Señal de TV

Streaming

Estados Unidos

MLB Network, DBACKS.TV y SportsNet LA

Apple TV+, fuboTV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local)

México

TelevisaUnivisión

ViX

Resto de Latinoamérica

ESPN

Disney+

Últimas noticias de los Diamondbacks

  • NBC Sports reportó que el utility Pavin Smith fue sacado de la alineación del club de Phoenix el jueves debido a dolores en su codo, así que es probable vaya a la lista de lesionados próximamente.
  • El USA Today cree que los Diamondbacks activarán al jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. antes de mayo, mientras se recupera de una operación en su rodilla realizada en septiembre pasado.

Últimas noticias de los Dodgers

  • El manager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que el venezolano Miguel Rojas será su segunda base titular en los primeros días de campaña, recordando que el teórico titular, Tommy Edman, se encuentra en lista de lesionados de 10 días por un problema en su tobillo.
  • A la vez, NBC Sports informó que los campeones de Grandes Ligas no esperan contar de vuelta con el estelar abridor zurdo Blake Snell sino hasta finales de mayo, ya que aún siente fatiga en su hombro.

Lesionados de Arizona Diamondbacks

  • Lourdes Gurriel Jr. (jardinero): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una cirugía de rodilla.
  • Corbin Burnes (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del ligamento colateral cubital derecho.
  • A.J. Puk (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una lesión en el codo.
  • Tyler Locklear (inicialista): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión de codo.

Lesionados de Los Angeles Dodgers

  • Tommy Edman (utility): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho.
  • Kiké Hernández (utility): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una operación del codo izquierdo.
  • Blake Snell (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de fatiga en el hombro.

Lineups probables de Diamondbacks y Dodgers

Diamondbacks

Jugador

Posición

Ketel Marte

Segunda base

Corbin Carroll

Jardinero derecho

Geraldo Perdomo

Campocorto

Gabriel Moreno

Receptor

Nolan Arenado

Tercera base

Carlos Santana

Primera base

Jordan Lawlar

Jardinero izquierdo

Alek Thomas

Jardinero central

Tim Tawa

Bateador designado

Dodgers

Jugador

Posición

Shohei Ohtani

Bateador designado

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Mookie Betts

Campocorto

Freddie Freeman

Primera base

Will Smith

Receptor

Max Muncy

Tercera base

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Andy Pages

Jardinero central

Miguel Rojas

Segunda base

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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