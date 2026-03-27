MLB en vivo online: Cómo ver Arizona Diamondbacks vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los Angeles Dodgers iniciaron su camino al "three-peat" con autoridad. En efecto, una apertura dominante de Yoshinobu Yamamoto junto a los maderos de Will Smith y Andy Pages sirvieron para que los bicampeones defensores de MLB vencieran 8x2 a Arizona Diamondbacks en el Opening Day.

Por consiguiente, los azules intentarán volver a dominar en casa, el viernes, a unos desérticos que buscarán tomar revancha luego de la mencionada caída.

El segundo enfrentamiento del nuevo curso entre Dbacks y Dodgers promete ser de los más atractivos de la jornada en las mayores, dado que se trata de una entidad de Phoenix llamada a pelearle a su par de Hollywood la cima del hostil Oeste en la Nacional.

Mientras Arizona contará en el box con Ryne Nelson, de sólido Spring Training (3-1, 3.18 EFE, 17.0 IP), Los Angeles se aferrará a lo que pueda hacer el joven Emmet Sheehan, quien no lució bien en la pretemporada (1-0, 5.91 EFE, 10.2 IP), pero demostró en 2025 de lo que es capaz (6-3, 2.82 EFE, 72.1 IP).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Diamondbacks vs. Dodgers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: viernes 27 de marzo.

Hora: 10:10 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF).

Estadio: Dodger Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Diamondbacks vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos MLB Network, DBACKS.TV y SportsNet LA Apple TV+, fuboTV y MLB.TV (aplican restricciones de cobertura local) México TelevisaUnivisión ViX Resto de Latinoamérica ESPN Disney+

Últimas noticias de los Diamondbacks

NBC Sports reportó que el utility Pavin Smith fue sacado de la alineación del club de Phoenix el jueves debido a dolores en su codo, así que es probable vaya a la lista de lesionados próximamente.

El USA Today cree que los Diamondbacks activarán al jardinero cubano Lourdes Gurriel Jr. antes de mayo, mientras se recupera de una operación en su rodilla realizada en septiembre pasado.

Últimas noticias de los Dodgers

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó que el venezolano Miguel Rojas será su segunda base titular en los primeros días de campaña, recordando que el teórico titular, Tommy Edman, se encuentra en lista de lesionados de 10 días por un problema en su tobillo.

A la vez, NBC Sports informó que los campeones de Grandes Ligas no esperan contar de vuelta con el estelar abridor zurdo Blake Snell sino hasta finales de mayo, ya que aún siente fatiga en su hombro.

Lesionados de Arizona Diamondbacks

Lourdes Gurriel Jr. (jardinero): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una cirugía de rodilla.

Corbin Burnes (abridor): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una cirugía del ligamento colateral cubital derecho.

A.J. Puk (relevista): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una lesión en el codo.

Tyler Locklear (inicialista): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión de codo.

Lesionados de Los Angeles Dodgers

Tommy Edman (utility): en lista de lesionados de 10 días mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho.

Kiké Hernández (utility): en lista de lesionados de 60 días mientras se recupera de una operación del codo izquierdo.

Blake Snell (abridor): en lista de lesionados de 15 días mientras se recupera de fatiga en el hombro.

Lineups probables de Diamondbacks y Dodgers

Diamondbacks

Jugador Posición Ketel Marte Segunda base Corbin Carroll Jardinero derecho Geraldo Perdomo Campocorto Gabriel Moreno Receptor Nolan Arenado Tercera base Carlos Santana Primera base Jordan Lawlar Jardinero izquierdo Alek Thomas Jardinero central Tim Tawa Bateador designado

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Kyle Tucker Jardinero derecho Mookie Betts Campocorto Freddie Freeman Primera base Will Smith Receptor Max Muncy Tercera base Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Andy Pages Jardinero central Miguel Rojas Segunda base

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