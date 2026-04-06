MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays en TV, streaming y lineups

A partir de este lunes, Los Angeles Dodgers vuelven al escenario en el que sellaron su bicampeonato para medirse con Toronto Blue Jays por primera vez después de la Serie Mundial de MLB 2025 (y única en esta temporada regular).

Los protagonistas del último Clásico de Otoño llegan en condiciones muy diferentes a este enfrentamiento en Toronto. Los Dodgers, liderados por Shohei Ohtani, consiguieron una remontada el domingo que les permitió barrer a Washington y llegar a siete triunfos en sus primeros nueve juegos de esta campaña.

Los Blue Jays han sufrido cuatro derrotas consecutivas y fueron barridos por los White Sox el fin de semana. Para el duelo en Toronto el manager Dave Roberts tendrá sobre el montículo al zurdo Justin Wrobleski (0-0, 6.75 de efectividad, 2 ponches), mientras que los dueños de casa se entregan a la experiencia del veterano lanzador derecho Max Scherzer (1-0, 1.50 de efectividad, 4 abanicados) para salir del mal momento que atraviesan.

BREAKING: The Dodgers just confirmed they’ll be wearing their new, blue jersey with Los Angeles across the chest as part of their road game rotation this season.



We are ready 🔥 pic.twitter.com/1obauaN6ub — Dodgers Nation (@DodgersNation) April 3, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Dodgers vs. Blue Jays?

Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá

Fecha: Lunes 6 de abril.

Hora: 7:07 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:07 p.m. (México DF).

Estadio: Rogers Centre.

¿Cómo se podrá ver el Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos FS1, SportsNet LA MLB.tv Canadá SportsNet MLB.tv México Televisa, ESPN Disney+, MLB.tv América Latina y el Caribe ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias Dodgers

El infielder coreano Hyeseong Kim fue llamado desde el Oklahoma City, la sucursal Triple-A de Los Angeles, para que ingrese al roster del equipo del manager Dave Roberts.

Roki Sasaki tuvo otra mala salida y Roberts empieza a presionar tanto al japonés como a Emmet Sheehan. “Cuando eres abridor, parte del trato es que tienes que acumular entradas. Es una característica esencial de los abridores, y Emmet y Roki tienen que llegar a ese punto”, declaró el piloto.

Últimas noticias Blue Jays

En la organización de Toronto hicieron algunos movimientos en el roster:

El lanzador zurdo Brendon Little y el pitcher derecho Lázaro Estrada fueron enviados a Triple-A.

El lanzador zurdo Joe Mantiply y el serpentinero derecho Austin Voth fueron añadidos al roster de Grandes Ligas.

Lesionados Dodgers

Mookie Betts fue incluido en la lista de lesionados de 10 días luego de que una resonancia magnética revelara una distensión en el oblicuo derecho. El manager Dave Roberts prefirió no establecer un plazo para el regreso de Betts, expresando su esperanza de que regrese antes de las cuatro a seis semanas que suele requerir una lesión en el oblicuo, según Katie Woo de The Athletic.

Blake Snell ha estado realizando sesiones de bullpen. Tiene programado comenzar a enfrentarse a bateadores durante la semana del 6 de abril. El veterano se recupera de una fatiga en el hombro izquierdo que le tiene en lista de lesionados de 15 días y se espera su incorporación a la rotación para finales de mayo.

Lesionados Blue Jays

Addison Barger se lesionó ambos tobillos en la misma jugada el domingo en Chicago, al caer mal mientras se estiraba para alcanzar la primera base tras un batazo. No se espera que se pierda mucho tiempo y está día a día.

Alejandro Kirk tiene una fractura en el pulgar izquierdo y fue puesto en lista de lesionados de 10 días. Su regreso no tiene fecha prevista. Fue golpeado por un foul en el pulgar izquierdo el viernes, abandonó el partido inmediatamente y se sometió a radiografías.

El lanzador derecho Cody Ponce y el jardinero venezolano Anthony Santander fueron transferidos a la lista de lesionados de 60 días.

Lineups probables de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Dodgers

Jugador Posición Shohei Ohtani Bateador designado Miguel Rojas Campocorto Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Freddie Freeman Primera base Andy Pages Jardinero central Kyle Tucker Jardinero derecho Santiago Espinal Tercera base Will Smith Receptor Alex Freeland Segunda base

Blue Jays

Jugador Posición George Springer Bateador designado Nathan Lukes Jardinero izquierdo Vladimir Guerrero Jr. Primera base Addison Barger Jardinero derecho Kazuma Okamoto Tercera base Daulton Varsho Jardinero central Ernie Clement Segunda base Andrés Giménez Campocorto Brandon Valenzuela Receptor

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