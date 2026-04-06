MLB en vivo online: Cómo ver Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays en TV, streaming y lineups
A partir de este lunes, Los Angeles Dodgers vuelven al escenario en el que sellaron su bicampeonato para medirse con Toronto Blue Jays por primera vez después de la Serie Mundial de MLB 2025 (y única en esta temporada regular).
Los protagonistas del último Clásico de Otoño llegan en condiciones muy diferentes a este enfrentamiento en Toronto. Los Dodgers, liderados por Shohei Ohtani, consiguieron una remontada el domingo que les permitió barrer a Washington y llegar a siete triunfos en sus primeros nueve juegos de esta campaña.
Los Blue Jays han sufrido cuatro derrotas consecutivas y fueron barridos por los White Sox el fin de semana. Para el duelo en Toronto el manager Dave Roberts tendrá sobre el montículo al zurdo Justin Wrobleski (0-0, 6.75 de efectividad, 2 ponches), mientras que los dueños de casa se entregan a la experiencia del veterano lanzador derecho Max Scherzer (1-0, 1.50 de efectividad, 4 abanicados) para salir del mal momento que atraviesan.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Dodgers vs. Blue Jays?
- Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá
- Fecha: Lunes 6 de abril.
- Hora: 7:07 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:07 p.m. (México DF).
- Estadio: Rogers Centre.
¿Cómo se podrá ver el Dodgers vs. Blue Jays en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
FS1, SportsNet LA
MLB.tv
Canadá
SportsNet
MLB.tv
México
Televisa, ESPN
Disney+, MLB.tv
América Latina y el Caribe
ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias Dodgers
- El infielder coreano Hyeseong Kim fue llamado desde el Oklahoma City, la sucursal Triple-A de Los Angeles, para que ingrese al roster del equipo del manager Dave Roberts.
- Roki Sasaki tuvo otra mala salida y Roberts empieza a presionar tanto al japonés como a Emmet Sheehan. “Cuando eres abridor, parte del trato es que tienes que acumular entradas. Es una característica esencial de los abridores, y Emmet y Roki tienen que llegar a ese punto”, declaró el piloto.
Últimas noticias Blue Jays
En la organización de Toronto hicieron algunos movimientos en el roster:
- El lanzador zurdo Brendon Little y el pitcher derecho Lázaro Estrada fueron enviados a Triple-A.
- El lanzador zurdo Joe Mantiply y el serpentinero derecho Austin Voth fueron añadidos al roster de Grandes Ligas.
Lesionados Dodgers
- Mookie Betts fue incluido en la lista de lesionados de 10 días luego de que una resonancia magnética revelara una distensión en el oblicuo derecho. El manager Dave Roberts prefirió no establecer un plazo para el regreso de Betts, expresando su esperanza de que regrese antes de las cuatro a seis semanas que suele requerir una lesión en el oblicuo, según Katie Woo de The Athletic.
- Blake Snell ha estado realizando sesiones de bullpen. Tiene programado comenzar a enfrentarse a bateadores durante la semana del 6 de abril. El veterano se recupera de una fatiga en el hombro izquierdo que le tiene en lista de lesionados de 15 días y se espera su incorporación a la rotación para finales de mayo.
Lesionados Blue Jays
- Addison Barger se lesionó ambos tobillos en la misma jugada el domingo en Chicago, al caer mal mientras se estiraba para alcanzar la primera base tras un batazo. No se espera que se pierda mucho tiempo y está día a día.
- Alejandro Kirk tiene una fractura en el pulgar izquierdo y fue puesto en lista de lesionados de 10 días. Su regreso no tiene fecha prevista. Fue golpeado por un foul en el pulgar izquierdo el viernes, abandonó el partido inmediatamente y se sometió a radiografías.
- El lanzador derecho Cody Ponce y el jardinero venezolano Anthony Santander fueron transferidos a la lista de lesionados de 60 días.
Lineups probables de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
Dodgers
Jugador
Posición
Shohei Ohtani
Bateador designado
Miguel Rojas
Campocorto
Teoscar Hernández
Jardinero izquierdo
Freddie Freeman
Primera base
Andy Pages
Jardinero central
Kyle Tucker
Jardinero derecho
Santiago Espinal
Tercera base
Will Smith
Receptor
Alex Freeland
Segunda base
Blue Jays
Jugador
Posición
George Springer
Bateador designado
Nathan Lukes
Jardinero izquierdo
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Addison Barger
Jardinero derecho
Kazuma Okamoto
Tercera base
Daulton Varsho
Jardinero central
Ernie Clement
Segunda base
Andrés Giménez
Campocorto
Brandon Valenzuela
Receptor
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.