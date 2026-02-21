MLB en vivo online: Cómo ver el Miami Marlins vs. New York Mets en TV, streaming y lineups

Miami Marlins y New York Mets debutarán este sábado en Port St. Lucie, como parte de los encuentros de pretemporada de MLB en 2026.

Mientras los peces intentarán seguir en la línea ascendente de un 2025 en el cual mostraron herramientas para competir a mediano plazo, los metropolitanos arriban a una primavera nuevamente motivados debido a una importante inversión económica, en vías de dar el definitivo golpe de autoridad al término de la zafra y, cuanto menos, avanzar hasta la Serie Mundial.

Un duelo de zurdos, pero de diferentes estatus, se verá encima del box del Clover Park, sede primaveral de los Mets en Florida. Es que el prospecto Robby Snelling intentará seguir deslumbrando al cuerno técnico de los Marlins, a la vez que el experimentado Brandon Waddell iniciará en el bando de Queens.

Robby Snelling abrirá por los Miami Marlins ante New York Mets este sábado en el Clover Park | Reinhold Matay-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Marlins vs. Mets?

Ciudad: Port St.Lucie, Florida, Estados Unidos.

Fecha: 21 de febrero.

Hora: 1:10 p.m. (este de Estados Unidos); 12:10 p.m. (México DF).

Estadio: Clover Park.

¿Cómo se podrá ver el Marlins vs. Mets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Bally Sports Florida, SNY y

MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos) MLB App (para mercados específicos)



Latinoamérica MLB.TV MLB App (para mercados específicos) y ViX (para México)

Últimas noticias de los Miami Marlins

El as dominicano Sandy Alcántara, ratificó a la web oficial de MLB su deseo de cumplir lo que queda de su contrato en Miami; esto ante la ola de rumores que vienen indicando que puede ser cambiado a mediados del 2026, en especial si los del sur de Florida no tienen opciones claras de llegar a postemporada. El Cy Young de la Nacional en 2022 cobrará 17.3 millones de dólares en la campaña próxima a iniciar, mientras que los Marlins tiene una opción de equipo de $21.000.000 para el 2027.

Últimas noticias de los New York Mets

El manager de los metropolitanos, el venezolano Carlos Mendoza, señaló en conferencia de prensa que llevará con calma al nuevo jardinero central del equipo, Luis Robert Jr., quien ha sido víctima de diversas lesiones de cadera, muñeca, corva y rodilla, a pesar de sólo accionar durante seis temporadas en las mayores.

Por otro lado, el estelar campocorto Francisco Lindor dijo al New York Post que respeta que el propietario de los Mets, Steve Cohen, haya decidido no nombrarlo capitán, a pesar de que es la voz de más peso dentro del clubhouse, luego de la marcha del slugger Pete Alonso a los Baltimore Orioles. "Es una decisión de Steve y de la gerencia y la respeto. Al final del día, me nombren capitán o no, voy a actuar de la misma manera. Me alegra que haya dejado todo claro para que podamos dejar de hablar de esto y seguir adelante”.

Lesionados en Miami Marlins y New York Mets

Marlins: El relevista Anthony Bender se encuentra rehabilitándose de una lesión en la pierna y no debutará en el Spring Training al menos hasta el próximo fin de semana. Por su parte, el abridor Janson Junk sufrió un esguince de tobillo de primer grado, así que no participará en los juegos de exhibición al menos hasta la segunda semana de marzo.

Mets: El infielder Brett Baty presenta dolores en el tendón de la corva, por lo que no debutará en el Spring Training al menos durante la primera semana de acción. Entretanto, Francisco Lindor no estará en los choques de primavera hasta la semana final debido a su operación de la mano derecha. El relevista Dedniel Núñez también se ausentará por un tiempo prolongado a raíz de su lesión en el codo.

Lineups probables

Miami Marlins

Jugador Posición Otto López Segunda base Liam Hicks Receptor Connor Norby Tercera base Heriberto Hernández Jardinero izquierdo Xavier Edwards Campocorto Griffin Conine Jardinero derecho Christopher Morel Bateador designado Jakob Marsee Jardinero central Agustín Ramírez Primera base

New York Mets

Jugador Posición Bo Bichette Campocorto Marcus Semien Segunda base Juan Soto Jardinero derecho Mark Vientos Primera base Tyrone Taylor Jardinero central Ronny Mauricio Tercera base Jorge Polanco Bateador designado Nick Morabito Jardinero izquierdo Hayden Senger Receptor

