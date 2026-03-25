MLB en vivo online: Cómo ver Pittsburgh Pirates vs. New York Mets en TV, streaming y lineups
El diamante vuelve a brillar con el inicio de una nueva temporada de MLB. Es que los Pittsburgh Pirates visitan este jueves a los poderosos New York Mets como parte de la jornada inaugural del 2026.
Aunque será un duelo entre dos ases monticulares que generaron impacto en 2025: el ganador del Cy Young de la Nacional, Paul Skenes, ante el brazo que terminó quinto en las votaciones, Freddy Peralta, el Citi Field atestiguará el comienzo de la travesía de dos organizaciones de contrastes marcados a lo largo del ejercicio.
Efectivamente, mientras los bucaneros presentan una camada de talento joven esperando dar la sorpresa en la División Central del viejo circuito, la novena de Queens debe cargar con la presión máxima, tras otro invierno de mucho dinero invertido y movimientos de peso, haciendo que gerencia y fanaticada no se conformen con nada mínimo que un boleto a postemporada.
De hecho y pese a haber ingresado a playoffs en dos de las anteriores cuatro zafras , los Mets no consiguen el banderín del hostil Este de la Nacional desde un lejano 2015, cuando acudieron a su última Serie Mundial.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pirates vs. Mets?
- Ciudad: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
- Fecha: 26 de marzo.
- Hora: 1:15 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:15 p.m. (México DF).
- Estadio: Citi Field.
¿Cómo se podrá ver el Pirates vs. Mets en TV y streaming online?
País
Señal de TV
Streaming
Estados Unidos
NBC, SportsNet Pittsburgh y SNY
Peacock y MLB.TV
México
ESPN
Disney+ y MLB.TV
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+ y MLB.TV
Últimas noticias de los Pittsburgh Pirates
- A pesar de que parecía tener experiencia y armas para conformar la rotación abridora de los Pirates, el derecho Mike Clevinger fue enviado a las menores ya que coleccionó un nefasto Spring Training, producto 5.02 de efectividad en 14.1 entradas.
- De igual forma, aunque sorpresivamente, el principal prospecto de los bucaneros, el utility Konnor Griffin, comenzará la temporada en Doble A, tal y como reveló NBC Sports.
Últimas noticias de los New York Mets
- Pese a su buen Spring Training, el versátil receptor Austin Barnes resultó dejado en libertad por la escuadra neoyorquina, de acuerdo a la web oficial de MLB. El ex de Los Angeles Dodgers promedió .313 de bateo con .389 de OBP en los juegos de exhibición.
- El periodista Mike Puma informó que el jugador de dos vías, Carson Benge, hizo el roster de los Mets para el Opening Day de este jueves. El pelotero de 23 años ligó .366 junto a .435 en porcentaje de embasado durante los encuentros de pretemporada, aunque también es cierto que no lanza desde el 2024.
Lesionados de Pirates
- Jared Jones (abridor): en lista de lesionados de 60 días por una operación en el codo.
- Oddanier Mosqueda (relevista): sufre molestias en su codo, pero podría ser activado la semana que viene.
Lesionados de Mets
- Dedniel Núñez (relevista): colocado en lista de lesionados de 60 días debido a una segunda operación Tomy John en su codo.
- Tylor Megill (abridor): colocado en lista de lesionados de 60 días debido a una operación Tommy John en su codo.
- Reed Garrett (relevista): colocado en lista de lesionados de 60 días a raíz de una inflamación en su codo. Podría volver a finales de abril.
- Francisco Lindor (mano): se encuentra día a día tras operarse el hueso ganchoso de su mano izquierda.
Lineups probables de Pirates y Mets
Pirates
Jugador
Posición
Oneil Cruz
Jardinero central
Brandon Lowe
Segunda base
Bryan Reynolds
Jardinero izquierdo
Marcell Ozuna
Bateador designado
Ryan O'Hearn
Jardinero derecho
Jared Triolo
Campocorto
Spencer Horwitz
Primera base
Henry Davis
Receptor
Nick Gonzales
Tercera base
Mets
Jugador
Posición
Francisco Lindor
Campocorto
Juan Soto
Jardinero izquierdo
Bo Bichette
Tercera base
Jorge Polanco
Primera base
Mark Vientos
Bateador designado
Marcus Semien
Segunda base
Carson Benge
Jardinero derecho
Luis Robert Jr.
Jardinero central
Ben Rortvedt
Receptor
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold