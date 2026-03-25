MLB en vivo online: Cómo ver Pittsburgh Pirates vs. New York Mets en TV, streaming y lineups

El diamante vuelve a brillar con el inicio de una nueva temporada de MLB. Es que los Pittsburgh Pirates visitan este jueves a los poderosos New York Mets como parte de la jornada inaugural del 2026.

Aunque será un duelo entre dos ases monticulares que generaron impacto en 2025: el ganador del Cy Young de la Nacional, Paul Skenes, ante el brazo que terminó quinto en las votaciones, Freddy Peralta, el Citi Field atestiguará el comienzo de la travesía de dos organizaciones de contrastes marcados a lo largo del ejercicio.

Efectivamente, mientras los bucaneros presentan una camada de talento joven esperando dar la sorpresa en la División Central del viejo circuito, la novena de Queens debe cargar con la presión máxima, tras otro invierno de mucho dinero invertido y movimientos de peso, haciendo que gerencia y fanaticada no se conformen con nada mínimo que un boleto a postemporada.

De hecho y pese a haber ingresado a playoffs en dos de las anteriores cuatro zafras , los Mets no consiguen el banderín del hostil Este de la Nacional desde un lejano 2015, cuando acudieron a su última Serie Mundial.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pirates vs. Mets?

Ciudad: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

Fecha: 26 de marzo.

Hora: 1:15 p.m. (Este de Estados Unidos); 12:15 p.m. (México DF).

Estadio: Citi Field.

¿Cómo se podrá ver el Pirates vs. Mets en TV y streaming online?

País Señal de TV Streaming Estados Unidos NBC, SportsNet Pittsburgh y SNY Peacock y MLB.TV México ESPN Disney+ y MLB.TV Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y MLB.TV

Últimas noticias de los Pittsburgh Pirates

A pesar de que parecía tener experiencia y armas para conformar la rotación abridora de los Pirates, el derecho Mike Clevinger fue enviado a las menores ya que coleccionó un nefasto Spring Training, producto 5.02 de efectividad en 14.1 entradas.

De igual forma, aunque sorpresivamente, el principal prospecto de los bucaneros, el utility Konnor Griffin, comenzará la temporada en Doble A, tal y como reveló NBC Sports.

Últimas noticias de los New York Mets

Pese a su buen Spring Training, el versátil receptor Austin Barnes resultó dejado en libertad por la escuadra neoyorquina, de acuerdo a la web oficial de MLB. El ex de Los Angeles Dodgers promedió .313 de bateo con .389 de OBP en los juegos de exhibición.

El periodista Mike Puma informó que el jugador de dos vías, Carson Benge, hizo el roster de los Mets para el Opening Day de este jueves. El pelotero de 23 años ligó .366 junto a .435 en porcentaje de embasado durante los encuentros de pretemporada, aunque también es cierto que no lanza desde el 2024.

Lesionados de Pirates

Jared Jones (abridor): en lista de lesionados de 60 días por una operación en el codo.

Oddanier Mosqueda (relevista): sufre molestias en su codo, pero podría ser activado la semana que viene.

Lesionados de Mets

Dedniel Núñez (relevista): colocado en lista de lesionados de 60 días debido a una segunda operación Tomy John en su codo.

Tylor Megill (abridor): colocado en lista de lesionados de 60 días debido a una operación Tommy John en su codo.

Reed Garrett (relevista): colocado en lista de lesionados de 60 días a raíz de una inflamación en su codo. Podría volver a finales de abril.

Francisco Lindor (mano): se encuentra día a día tras operarse el hueso ganchoso de su mano izquierda.

Lineups probables de Pirates y Mets

Pirates

Jugador Posición Oneil Cruz Jardinero central Brandon Lowe Segunda base Bryan Reynolds Jardinero izquierdo Marcell Ozuna Bateador designado Ryan O'Hearn Jardinero derecho Jared Triolo Campocorto Spencer Horwitz Primera base Henry Davis Receptor Nick Gonzales Tercera base

Mets

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardinero izquierdo Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Primera base Mark Vientos Bateador designado Marcus Semien Segunda base Carson Benge Jardinero derecho Luis Robert Jr. Jardinero central Ben Rortvedt Receptor

Más contenido sobre MLB