MLB en vivo online: Cómo ver el San Diego Padres vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups
MLB tiene pautado cinco encuentros para este viernes cuando inicien formalmente los juegos de exhibición del Spring Training 2026. De hecho, San Diego Padres y Seattle Mariners se verán las caras en el diamante de Peoria, Arizona.
Ambas escuadras, las cuales comparten instalaciones primaverales en el Peoria Sports Complex, buscarán poner a prueba a sus nuevas rostros, igual que a sus prospectos en un duelo que marcará el banderazo de salida hacia la temporada regular.
El joven zurdo Jagger Haynes está llamado a subir al box por la novena religiosa, mientras que el veterano Dane Dunning hará lo propio en la divisa navegante.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Padres vs. Mariners?
- Ciudad: Peoria, Arizona, Estados Unidos.
- Fecha: 20 de febrero.
- Hora: 3:10 p.m. (este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).
- Estadio: Peoria Sports Complex.
¿Cómo se podrá ver el Padres vs. Mariners en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)
Padres.TV, Amazon Prime Video (para mercados específicos) y MLB App (para mercados específicos)
Latinoamérica
MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)
Padres.TV, ViX (para México) y MLB App (para mercados específicos)
Últimas noticias de San Diego Padres
- Los religiosos confirmaron la firma del veterano derecho Walker Buehler, quien estuvo en 2025 con los Boston Red Sox, pero ganó dos Series Mundiales para Los Angeles Dodgers. Eso sí, tras dejar foja de 10-7 con un mal 4.97 de efectividad en su único ejercicio en Fenway Park, el brazo de 31 años fue dejado libre por los patirrojos, quienes se ahorraron 22 millones de dólares en el despido (le dieron 3 millones de indemnización, pero el lanzador debía cobrar 25 millones en el 2026). El seleccionado a dos Juegos de Estrellas es ahora la cuarta adición del pitcheo abridor de San Diego en la temporada baja, uniéndose a Griffin Canning, igual que al venezolano Germán Márquez y a Marco Gonzales.
- El gerente general de los Padres, A.J. Preller, ratificó que el jardinero Nick Castellanos, atado recientemente por su equipo, cobrará el salario mínimo de la liga (alrededor de 780 mil dólares). Hay que recordar que Castellanos fue dejado libre por Philadelphia Phillies a comienzos de semana, aunque estos asumirán el grueso de los $20.000.000 que el paleador derecho debía devengar por contrato en el nuevo curso.
Últimas noticias de Seattle Mariners
- Los Marineros pactaron el regreso del receptor suplente Mitch Garver, tal y como reveló la web oficial de MLB. Quien ganara la Serie Mundial de 2023 con Texas Rangers y se erigiera en Bate de Plata en 2019 para Minnesota Twins, estará en su tercera campaña con Seattle, aunque tendrá sueldo mínimo, lejano a los 12.5 millones de dólares que disfrutó en 2025.
- Bryan Woo, una de las joyas de la rotación del club del estado de Washington, admitió a la propia página de las mayores que declinó la invitación de Estados Unidos para participar en el Clásico Mundial de 2026 porque su prioridad es "ser inteligente" y "llegar listo" a la nueva zafra de Grandes Ligas.
Lineups probables
San Diego Padres
Jugador
Posición
Ramón Laureano
Jardinero derecho
Xander Bogaerts
Campocorto
Jackson Merrill
Bateador designado
Manny Machado
Tercera base
Jake Cronenworth
Primera base
Miguel Andújar
Jardinero izquierdo
Bryce Johnson
Jardinero central
Mason McCoy
Segunda base
Luis Campusano
Receptor
Seattle Mariners
Jugador
Posición
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Ryan Bliss
Segunda base
Julio Rodríguez
Jardinero central
Cal Raleigh
Bateador designado
J.P. Crawford
Campocorto
Josh Naylor
Primera base
Brendan Donovan
Tercera Base
Andrew Knizner
Receptor
Víctor Robles
Jardinero derecho
Más contenido del Spring Training de MLB
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold