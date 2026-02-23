MLB en vivo online: Cómo ver el Seattle Mariners vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups
Los Angeles Dodgers han empezado a todo tren la pretemporada 2026 de MLB, así que este lunes intentarán conservar su invicto cuando reciban a Seattle Mariners.
Los actuales bicampeones de Grandes Ligas apalearon en su estreno primaveral el pasado sábado a sus vecinos, Angels, 15x2, mientras que al día siguiente vencieron 5-1 a San Diego Padres.
Por su parte, los Mariners salieron airosos de sus compromisos del viernes, versus Padres, y del domingo contra Cincinnati Reds, al tiempo de perder en la jornada sabatina versus San Francisco Giants.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mariners vs. Dodgers?
- Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.
- Fecha: 23 de febrero.
- Hora: 3:05 p.m. (este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).
- Estadio: Camelback Ranch-Glendale.
¿Cómo se podrá ver el Mariners vs. Dodgers en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
MLB Networkd, Sportsnet LA, Mariners.TV y MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)
MLB App (para mercados específicos)
Latinoamérica
MLB.TV
MLB App (para mercados específicos), Fubo y ViX (para México)
Últimas noticias de Seattle Mariners
- El diestro Logan Gilbert, quien se estrena hoy en la pretemporada del 2026, es el principal candidato a abrir el juego inaugural del club del estado de Washington en la ronda regular.
- El presidente de operaciones de los Mariners, Jerry Dipoto, reveló a The Athletic que el prospecto A-1, Colt Emerson, está dando pasos agigantados en este inicio de los Entrenamientos Primaverales, así que no se descarta que debute oficialmente en 2026.
Últimas noticias de Los Angeles Dodgers
- Los Angeles Times reportó que Shohei Ohtani enfrentó a bateadores en vivo el domingo sin exhibir problemas en su brazo. El astro de dos vías lanzó un total de 33 envíos y tocó las 99 millas por hora.
- La web oficial de MLB confirmó que el utility boricua Kike Hernández empezará la campaña en lista de lesionados por sus problemas en el codo. Debería será activado a finales de abril o inicios de mayo.
Lesionados en Seattle Mariners y Los Angeles Dodgers
Mariners
- Logan Evans (abridor) - Codo, puede volver en mayo.
- Matt Brash (relevista) - Diente, día a día.
Dodgers
- Mike Sirota (jardinero) - Rodilla, lista de lesionados de 60 días.
- Brock Stewart (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de marzo.
- Brusdar Graterol (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de abril.
- Tommy Edman (utility) - Tobillo, puede volver a inicios de abril.
- Evan Phillips (relevista) - Codo, puede volver en abril.
- Kike Hernández (utility) - Codo, puede volver en abril o mayo.
Lineups probables
Seattle Mariners
Jugador
Posición
Luke Raley
Jardinero central
Cal Raleigh
Receptor
Julio Rodríguez
Bateador designado
Josh Naylor
Primera base
Randy Arozarena
Jardinero izquierdo
Dominic Canzone
Jardinero derecho
Blake Rambush
Segunda base
Brock Rodden
Campocorto
Will Wilson
Tercera base
Los Angeles Dodgers
Jugador
Posición
Mookie Betts
Campocorto
Kyle Tucker
Jardinero derecho
Will Smith
Bateador designado
Teoscar Hernández
Jardinero izquierdo
Keston Hiura
Primera base
Nick Senzel
Tercera base
Andy Pages
Jardinero central
Dalton Rushing
Receptor
Kyeseong King
Segunda base
Más contenido del Spring Training de MLB
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold