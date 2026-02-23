MLB en vivo online: Cómo ver el Seattle Mariners vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los Angeles Dodgers han empezado a todo tren la pretemporada 2026 de MLB, así que este lunes intentarán conservar su invicto cuando reciban a Seattle Mariners.

Los actuales bicampeones de Grandes Ligas apalearon en su estreno primaveral el pasado sábado a sus vecinos, Angels, 15x2, mientras que al día siguiente vencieron 5-1 a San Diego Padres.

Por su parte, los Mariners salieron airosos de sus compromisos del viernes, versus Padres, y del domingo contra Cincinnati Reds, al tiempo de perder en la jornada sabatina versus San Francisco Giants.

Landon Knack abrirá por Los Angeles Dodgers contra los Seattle Mariners | Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mariners vs. Dodgers?

Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: 23 de febrero.

Hora: 3:05 p.m. (este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).

Estadio: Camelback Ranch-Glendale.

¿Cómo se podrá ver el Mariners vs. Dodgers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos MLB Networkd, Sportsnet LA, Mariners.TV y MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos) MLB App (para mercados específicos) Latinoamérica MLB.TV MLB App (para mercados específicos), Fubo y ViX (para México)

Últimas noticias de Seattle Mariners

El diestro Logan Gilbert, quien se estrena hoy en la pretemporada del 2026, es el principal candidato a abrir el juego inaugural del club del estado de Washington en la ronda regular.

El presidente de operaciones de los Mariners, Jerry Dipoto, reveló a The Athletic que el prospecto A-1, Colt Emerson, está dando pasos agigantados en este inicio de los Entrenamientos Primaverales, así que no se descarta que debute oficialmente en 2026.

Últimas noticias de Los Angeles Dodgers

Los Angeles Times reportó que Shohei Ohtani enfrentó a bateadores en vivo el domingo sin exhibir problemas en su brazo. El astro de dos vías lanzó un total de 33 envíos y tocó las 99 millas por hora.

La web oficial de MLB confirmó que el utility boricua Kike Hernández empezará la campaña en lista de lesionados por sus problemas en el codo. Debería será activado a finales de abril o inicios de mayo.

Lesionados en Seattle Mariners y Los Angeles Dodgers

Mariners

Logan Evans (abridor) - Codo, puede volver en mayo.

Matt Brash (relevista) - Diente, día a día.

Dodgers

Mike Sirota (jardinero) - Rodilla, lista de lesionados de 60 días.

Brock Stewart (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de marzo.

Brusdar Graterol (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de abril.

Tommy Edman (utility) - Tobillo, puede volver a inicios de abril.

Evan Phillips (relevista) - Codo, puede volver en abril.

Kike Hernández (utility) - Codo, puede volver en abril o mayo.

Lineups probables

Seattle Mariners

Jugador Posición Luke Raley Jardinero central Cal Raleigh Receptor Julio Rodríguez Bateador designado Josh Naylor Primera base Randy Arozarena Jardinero izquierdo Dominic Canzone Jardinero derecho Blake Rambush Segunda base Brock Rodden Campocorto Will Wilson Tercera base

Los Angeles Dodgers

Jugador Posición Mookie Betts Campocorto Kyle Tucker Jardinero derecho Will Smith Bateador designado Teoscar Hernández Jardinero izquierdo Keston Hiura Primera base Nick Senzel Tercera base Andy Pages Jardinero central Dalton Rushing Receptor Kyeseong King Segunda base

