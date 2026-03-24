MLB at Field of Dreams 2026: Equipos, fecha, sede y cómo ver en vivo, TV y streaming

El Juego Field of Dreams regresa al calendario de MLB en la temporada de 2026 después de que se disputara su última edición en 2022. Es un partido oficial y se juega en Dyersville, Iowa, aunque esta vez será en una sede renovada.

“En Major League Baseball estamos entusiasmados de regresar a Iowa en el 2026 y brindar una experiencia única para los jugadores, nuestros dos equipos de Ligas Menores y los aficionados en todo el deporte”, declaró el Comisionado de MLB Rob Manfred a través de un comunicado. “No vemos la hora de trabajar con Netflix y crear un evento que todos los fanáticos del deporte puedan disfrutar”.

Esta edición del Field of Dreams será parte de las transmisiones que Netflix acordó con MLB por las próximas tres campañas y también será parte del cronograma un partido de ligas menores entre las filiales de Triple A de los Chicago Cubs (Iowa Cubs) y de Minnesota Twins (St. Paul Saints).

De acuerdo con una publicación del portal de MLB, “será el segundo partido de ligas menores de béisbol que se juegue en este emblemático estadio, ya que los Cedar Rapids Kernels de la Midwest League (Clase A de los Twins) contra los Quad Cities River Bandits (Kansas City Royals) fue el primero".

For the first time in four years, MLB is returning to Iowa.



The Phillies and Twins will play an August 2026 regular-season game in a revival of the league’s Field of Dreams game, sources tell @MattGelb and @DanHayesMLB.https://t.co/5Sjq8p1EHh pic.twitter.com/Pa7jaFOkY0 — The Athletic (@TheAthletic) August 24, 2025

¿Qué es el Juego Field of Dreams?

Es un partido oficial de temporada regular de MLB que se juega en un estadio construido en un maizal en Dyersville, Iowa, justo al lado del set de filmación de la película Field of Dreams de 1989 y protagonizada por Kevin Costner. El primer partido para rememorar esta icónica película se hizo en 2021, y la parte más emocionante es la entrada de los jugadores al campo a través de los maizales.

¿Cuándo será el Juego Field of Dreams 2026?

El Juego Field of Dreams de MLB no se hacía desde la temporada de 2022 y en esta ocasión se llevará a cabo el jueves 13 de agosto de 2026.

¿Qué equipos disputarán el Juego Field of Dreams 2026?

En esta temporada lo disputarán los equipos Minnesota Twins y Philadelphia Phillies, con los Twins como locales. El primer juego Field of Dreams fue el 12 de agosto de 2021 entre Chicago White Sox y New York Yankees, y en 2022 jugaron Cincinnati Reds y Chicago Cubs.

¿Cómo ver el Juego Field of Dreams 2026 en vivo, TV y streaming?

País Señal Estados Unidos Netflix, MLB.tv México y América Latina Netflix, MLB.tv

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