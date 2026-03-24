MLB Little League Classic 2026: Equipos, fecha, sede, boletos y cómo ver en vivo, TV y streaming

Muchos jugadores de MLB pasaron su niñez jugando en las Pequeñas Ligas, y la gran mayoría creció con el sueño de disputar la Serie Mundial en Williamsport. Por eso, en la Oficina del Comisionado tuvieron la idea de acercar los dos mundos durante una jornada.

Así nació el MLB Little League Classic, un evento especial dentro del calendario de la temporada regular que comenzó a disputarse en 2017 y que es un partido oficial del circuito.

Cada año diferentes equipos vienen a las instalaciones de Pensilvania y los jugadores, incluyendo las grandes estrellas, suelen ver los partidos de las Pequeñas Ligas antes de su propio choque y son comunes las imágenes de los peloteros de Grandes Ligas compartiendo con los niños del torneo.

Here are some more details from MLB about the 2026 Little League Classic. https://t.co/TCS0Oqectw — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) November 19, 2025

¿Dónde se juega el MLB Little League Classic?

El MLB Little League Classic se disputa cada año en el Historic Bowman Field, en Williamsport, Pensilvania. Este estadio es el hogar de los Williamsport Crosscutters de la Liga del Draft de MLB. El parque fue inaugurado en 1926 y renovado antes del juego inaugural del Clásico de las Pequeñas Ligas en el 2017 para que pudiera cumplir con los estándares de MLB y cumplir el objetivo de instaurar esta tradición.

¿Cuándo se disputará el MLB Little League Classic de 2026?

En esta edición la fecha para el Clásico de las Pequeñas Ligas será el 23 de agosto de 2026. Su aparición en el calendario está programada para que coincida con la disputa de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¿Cuál es su propósito?

De acuerdo con el portal de MLB, el objetivo es “conectar a los jugadores profesionales con los jóvenes talentos y sus familias” y “reforzar el compromiso de la MLB con el béisbol juvenil, además de fomentar la pasión por el deporte”.

¿Cómo se pueden adquirir los boletos para el MLB Little League Classic 2026?

Desafortunadamente, las dimensiones del complejo de Williamsport imposibilitan una entrada masiva, por lo tanto no se venden las entradas al público. Los boletos se destinan a los jugadores de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, sus familias y también a residentes locales.

¿Qué equipos jugarán el MLB Little League Classic de 2026?

En la edición de 2026 del Clásico de Pequeñas Ligas le corresponde jugar a los Milwaukee Brewers contra los Atlanta Braves. La primera vez se jugó en agosto de 2017, con el partido entre Pittsburgh y St. Louis. Luego ha sido el turno para los Mets y los Phillies en 2018, los Pirates y los Chicago Cubs en 2019, la escuadra de Cleveland contra Los Angeles Angels en 2021, los Baltimore Orioles y Boston Red Sox en 2022, los Washington Nationals y los Phillies en 2023, y los New York Yankees contra Detroit Tigers en 2024. La última edición tuvo a los Mets contra Seattle Mariners.

¿Cómo ver el MLB Little League Classic 2026 en vivo, TV y streaming?

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