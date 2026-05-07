MLB suspende a Framber Valdez por 5 juegos por su pelotazo intencional a Trevor Story

Framber Valdez recibió una suspensión de 5 juegos por un pelotazo que la MLB considera intencional a Trevor Story, durante la derrota de su equipo, los Detroit Tigers, 10-3 ante los Boston Red Sox el pasado martes.

Valdez fue sancionado con seis partidos, pero la liga redujo rápidamente el castigo tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) para evitar una apelación.

"No fue intencional. No fue a propósito. Puede que lo parezca, pero no lo fue", dijo el dominicano Valdez después del partido. "Estaba tratando de lanzar strikes después de los dos jonrones consecutivos. Intentaba volver a la zona y ese lanzamiento se me escapó de la mano".

Las declaraciones de Boston reclamando el incidente no tardaron en llegar. "Sí, creo que fue intencional", afirmó Chad Tracy, estratega interino de Boston después del despido de Alex Cora. "Me pareció un gesto débil, y creo que todo el mundo lo vio. Su bando, el nuestro... creo que todos lo vieron. Fue lamentable".

Pero no solo fue Valdez el sancionado en Detroit ya que su manager, A.J. Hinch, también recibió una suspensión de un juego y una multa en efectivo. La sanción del partido la cumplió este miércoles, en la derrota de su equipo 4-0 ante Boston.

"Generalmente, cuando ocurre un evento como el de anoche, donde hay una interrupción del juego y expulsan a alguien por lo que se considera un lanzamiento intencional, eso no sale gratis", comentó Hinch el miércoles.

¿Qué pudo haber desatado la intención de Valdez?

Los cuadrangulares consecutivos en el cuarto inning de los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu pudieron sacar del partido a Valdez. Contreras se gozó el batazo y lanzó el bate hacia arriba, una vez conectó la pelota.

Para el manager de Detroit, A.J. Hinch, no estuvo bien el gesto del inicialista de los Red Sox. "Jugamos un béisbol de muy buen nivel aquí, y esto no se sintió así. No voy a juzgar la intención, pero sé que cuando sales al campo en esas confrontaciones, usualmente sientes que tienes la razón. Esta vez no se sintió bien estar ahí fuera".

Este se puede catalogar como uno de los peores encuentros de Valdez en su carrera en las Grandes Ligas. El dominicano permitió 10 carreras (siete limpias) con nueve hits y tres jonrones en apenas tres entradas y un tercio, elevando su efectividad a 4.57.

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