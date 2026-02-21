Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el Miami Marlins vs. New York Mets en TV, streaming y lineups

El conjunto de Queens, nuevamente con altas aspiraciones en la ronda regular, hará de local en su estreno primaveral, recibiendo en Port St. Lucie a los del sur de Florida
Miami Marlins y New York Mets debutarán este sábado en Port St. Lucie, como parte de los encuentros de pretemporada de MLB en 2026.

Mientras los peces intentarán seguir en la línea ascendente de un 2025 en el cual mostraron herramientas para competir a mediano plazo, los metropolitanos arriban a una primavera nuevamente motivados debido a una importante inversión económica, en vías de dar el definitivo golpe de autoridad al término de la zafra y, cuanto menos, avanzar hasta la Serie Mundial.

Un duelo de zurdos, pero de diferentes estatus, se verá encima del box del Clover Park, sede primaveral de los Mets en Florida. Es que el prospecto Robby Snelling intentará seguir deslumbrando al cuerno técnico de los Marlins, a la vez que el experimentado Brandon Waddell iniciará en el bando de Queens.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Marlins vs. Mets?

  • Ciudad: Port St.Lucie, Florida, Estados Unidos.
  • Fecha: 21 de febrero.
  • Hora: 1:10 p.m. (este de Estados Unidos); 12:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Clover Park.

¿Cómo se podrá ver el Marlins vs. Mets en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Bally Sports Florida, SNY y
MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)

MLB App (para mercados específicos)

Latinoamérica

MLB.TV

MLB App (para mercados específicos) y ViX (para México)

Últimas noticias de los Miami Marlins

  • El as dominicano Sandy Alcántara, ratificó a la web oficial de MLB su deseo de cumplir lo que queda de su contrato en Miami; esto ante la ola de rumores que vienen indicando que puede ser cambiado a mediados del 2026, en especial si los del sur de Florida no tienen opciones claras de llegar a postemporada. El Cy Young de la Nacional en 2022 cobrará 17.3 millones de dólares en la campaña próxima a iniciar, mientras que los Marlins tiene una opción de equipo de $21.000.000 para el 2027.

Últimas noticias de los New York Mets

  • El manager de los metropolitanos, el venezolano Carlos Mendoza, señaló en conferencia de prensa que llevará con calma al nuevo jardinero central del equipo, Luis Robert Jr., quien ha sido víctima de diversas lesiones de cadera, muñeca, corva y rodilla, a pesar de sólo accionar durante seis temporadas en las mayores.
  • Por otro lado, el estelar campocorto Francisco Lindor dijo al New York Post que respeta que el propietario de los Mets, Steve Cohen, haya decidido no nombrarlo capitán, a pesar de que es la voz de más peso dentro del clubhouse, luego de la marcha del slugger Pete Alonso a los Baltimore Orioles. "Es una decisión de Steve y de la gerencia y la respeto. Al final del día, me nombren capitán o no, voy a actuar de la misma manera. Me alegra que haya dejado todo claro para que podamos dejar de hablar de esto y seguir adelante”.

Lesionados en Miami Marlins y New York Mets

  • Marlins: El relevista Anthony Bender se encuentra rehabilitándose de una lesión en la pierna y no debutará en el Spring Training al menos hasta el próximo fin de semana. Por su parte, el abridor Janson Junk sufrió un esguince de tobillo de primer grado, así que no participará en los juegos de exhibición al menos hasta la segunda semana de marzo.
  • Mets: El infielder Brett Baty presenta dolores en el tendón de la corva, por lo que no debutará en el Spring Training al menos durante la primera semana de acción. Entretanto, Francisco Lindor no estará en los choques de primavera hasta la semana final debido a su operación de la mano derecha. El relevista Dedniel Núñez también se ausentará por un tiempo prolongado a raíz de su lesión en el codo.

Lineups probables

Miami Marlins

Jugador

Posición

Otto López

Segunda base

Liam Hicks

Receptor

Connor Norby

Tercera base

Heriberto Hernández

Jardinero izquierdo

Xavier Edwards

Campocorto

Griffin Conine

Jardinero derecho

Christopher Morel

Bateador designado

Jakob Marsee

Jardinero central

Agustín Ramírez

Primera base

New York Mets

Jugador

Posición

Bo Bichette

Campocorto

Marcus Semien

Segunda base

Juan Soto

Jardinero derecho

Mark Vientos

Primera base

Tyrone Taylor

Jardinero central

Ronny Mauricio

Tercera base

Jorge Polanco

Bateador designado

Nick Morabito

Jardinero izquierdo

Hayden Senger

Receptor

