MLB en vivo online: Cómo ver el San Diego Padres vs. Seattle Mariners en TV, streaming y lineups

Los religiosos y el conjunto navegante jugarán este viernes en el inicio de los encuentros de exhibición de la nueva temporada de Grandes Ligas
San Diego Padres y Seattle Mariners jugarán este viernes en Peoria, en el debut de ambos en el Spring Training 2026 de MLB
San Diego Padres y Seattle Mariners jugarán este viernes en Peoria, en el debut de ambos en el Spring Training 2026 de MLB | Rick Scuteri-Imagn Images

MLB tiene pautado cinco encuentros para este viernes cuando inicien formalmente los juegos de exhibición del Spring Training 2026. De hecho, San Diego Padres y Seattle Mariners se verán las caras en el diamante de Peoria, Arizona.

Ambas escuadras, las cuales comparten instalaciones primaverales en el Peoria Sports Complex, buscarán poner a prueba a sus nuevas rostros, igual que a sus prospectos en un duelo que marcará el banderazo de salida hacia la temporada regular.

El joven zurdo Jagger Haynes está llamado a subir al box por la novena religiosa, mientras que el veterano Dane Dunning hará lo propio en la divisa navegante.

Dane Dunning estará abriendo por Seattle Mariners ante San Diego Padres en este primer juego de exhibición de MLB en 2026
El ex Rangers y Braves, Dane Dunning, abrirá por los Mariners ante los Padres | Kirby Lee-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Padres vs. Mariners?

  • Ciudad: Peoria, Arizona, Estados Unidos.
  • Fecha: 20 de febrero.
  • Hora: 3:10 p.m. (este de Estados Unidos); 2:10 p.m. (México DF).
  • Estadio: Peoria Sports Complex.

¿Cómo se podrá ver el Padres vs. Mariners en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)

Padres.TV, Amazon Prime Video (para mercados específicos) y MLB App (para mercados específicos)

Latinoamérica

MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)

Padres.TV, ViX (para México) y MLB App (para mercados específicos)

Últimas noticias de San Diego Padres

  • Los religiosos confirmaron la firma del veterano derecho Walker Buehler, quien estuvo en 2025 con los Boston Red Sox, pero ganó dos Series Mundiales para Los Angeles Dodgers. Eso sí, tras dejar foja de 10-7 con un mal 4.97 de efectividad en su único ejercicio en Fenway Park, el brazo de 31 años fue dejado libre por los patirrojos, quienes se ahorraron 22 millones de dólares en el despido (le dieron 3 millones de indemnización, pero el lanzador debía cobrar 25 millones en el 2026). El seleccionado a dos Juegos de Estrellas es ahora la cuarta adición del pitcheo abridor de San Diego en la temporada baja, uniéndose a Griffin Canning, igual que al venezolano Germán Márquez y a Marco Gonzales.
  • El gerente general de los Padres, A.J. Preller, ratificó que el jardinero Nick Castellanos, atado recientemente por su equipo, cobrará el salario mínimo de la liga (alrededor de 780 mil dólares). Hay que recordar que Castellanos fue dejado libre por Philadelphia Phillies a comienzos de semana, aunque estos asumirán el grueso de los $20.000.000 que el paleador derecho debía devengar por contrato en el nuevo curso.

Últimas noticias de Seattle Mariners

  • Los Marineros pactaron el regreso del receptor suplente Mitch Garver, tal y como reveló la web oficial de MLB. Quien ganara la Serie Mundial de 2023 con Texas Rangers y se erigiera en Bate de Plata en 2019 para Minnesota Twins, estará en su tercera campaña con Seattle, aunque tendrá sueldo mínimo, lejano a los 12.5 millones de dólares que disfrutó en 2025.
  • Bryan Woo, una de las joyas de la rotación del club del estado de Washington, admitió a la propia página de las mayores que declinó la invitación de Estados Unidos para participar en el Clásico Mundial de 2026 porque su prioridad es "ser inteligente" y "llegar listo" a la nueva zafra de Grandes Ligas.

Lineups probables

San Diego Padres

Jugador

Posición

Ramón Laureano

Jardinero derecho

Xander Bogaerts

Campocorto

Jackson Merrill

Bateador designado

Manny Machado

Tercera base

Jake Cronenworth

Primera base

Miguel Andújar

Jardinero izquierdo

Bryce Johnson

Jardinero central

Mason McCoy

Segunda base

Luis Campusano

Receptor

Seattle Mariners

Jugador

Posición

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Ryan Bliss

Segunda base

Julio Rodríguez

Jardinero central

Cal Raleigh

Bateador designado

J.P. Crawford

Campocorto

Josh Naylor

Primera base

Brendan Donovan

Tercera Base

Andrew Knizner

Receptor

Víctor Robles

Jardinero derecho

Más contenido del Spring Training de MLB

