Sports Illustrated

MLB en vivo online: Cómo ver el Seattle Mariners vs. Los Angeles Dodgers en TV, streaming y lineups

Los bicampeones defensores de las mayores intentarán conservar su invicto cuando reciban este lunes al conjunto navegante
John Griswold|
Los Angeles Dodgers reciben este lunes a Seattle Mariners
Los Angeles Dodgers reciben este lunes a Seattle Mariners | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Los Angeles Dodgers han empezado a todo tren la pretemporada 2026 de MLB, así que este lunes intentarán conservar su invicto cuando reciban a Seattle Mariners.

Los actuales bicampeones de Grandes Ligas apalearon en su estreno primaveral el pasado sábado a sus vecinos, Angels, 15x2, mientras que al día siguiente vencieron 5-1 a San Diego Padres.

Por su parte, los Mariners salieron airosos de sus compromisos del viernes, versus Padres, y del domingo contra Cincinnati Reds, al tiempo de perder en la jornada sabatina versus San Francisco Giants.

Landon Knack se estrenará con Los Angeles Dodgers en la pretemporada de MLB
Landon Knack abrirá por Los Angeles Dodgers contra los Seattle Mariners | Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mariners vs. Dodgers?

  • Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.
  • Fecha: 23 de febrero.
  • Hora: 3:05 p.m. (este de Estados Unidos); 2:05 p.m. (México DF).
  • Estadio: Camelback Ranch-Glendale.

¿Cómo se podrá ver el Mariners vs. Dodgers en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

MLB Network, Sportsnet LA, Mariners.TV y MLB.TV (disponible para suscriptores fuera del mercado de ambos equipos)

MLB App (para mercados específicos)

Latinoamérica

MLB.TV

MLB App (para mercados específicos), Fubo y ViX (para México)

Últimas noticias de Seattle Mariners

  • El diestro Logan Gilbert, quien se estrena hoy en la pretemporada del 2026, es el principal candidato a abrir el juego inaugural del club del estado de Washington en la ronda regular.
  • El presidente de operaciones de los Mariners, Jerry Dipoto, reveló a The Athletic que el prospecto A-1, Colt Emerson, está dando pasos agigantados en este inicio de los Entrenamientos Primaverales, así que no se descarta que debute oficialmente en 2026.

Últimas noticias de Los Angeles Dodgers

  • Los Angeles Times reportó que Shohei Ohtani enfrentó a bateadores en vivo el domingo sin exhibir problemas en su brazo. El astro de dos vías lanzó un total de 33 envíos y tocó las 99 millas por hora.
  • La web oficial de MLB confirmó que el utility boricua Kiké Hernández empezará la campaña en lista de lesionados por sus problemas en el codo. Debería será activado a finales de abril o inicios de mayo.

Lesionados en Seattle Mariners y Los Angeles Dodgers

Mariners

  • Logan Evans (abridor) - Codo, puede volver en mayo.
  • Matt Brash (relevista) - Diente, día a día.

Dodgers

  • Mike Sirota (jardinero) - Rodilla, lista de lesionados de 60 días.
  • Brock Stewart (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de marzo.
  • Brusdar Graterol (relevista) - Hombro, puede volver a inicios de abril.
  • Tommy Edman (utility) - Tobillo, puede volver a inicios de abril.
  • Evan Phillips (relevista) - Codo, puede volver en abril.
  • Kiké Hernández (utility) - Codo, puede volver en abril o mayo.

Lineups probables

Seattle Mariners

Jugador

Posición

Luke Raley

Jardinero central

Cal Raleigh

Receptor

Julio Rodríguez

Bateador designado

Josh Naylor

Primera base

Randy Arozarena

Jardinero izquierdo

Dominic Canzone

Jardinero derecho

Blake Rambush

Segunda base

Brock Rodden

Campocorto

Will Wilson

Tercera base

Los Angeles Dodgers

Jugador

Posición

Mookie Betts

Campocorto

Kyle Tucker

Jardinero derecho

Will Smith

Bateador designado

Teoscar Hernández

Jardinero izquierdo

Keston Hiura

Primera base

Nick Senzel

Tercera base

Andy Pages

Jardinero central

Dalton Rushing

Receptor

Kyeseong King

Segunda base

Más contenido del Spring Training de MLB

Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

Share on XFollow JohnRGriswold