Mookie Betts ingresa a la lista de lesionados: ¿Cuándo estará de regreso el campocorto de los Dodgers?

Los Angeles Dodgers recibieron la inoportuna noticia de que su campocorto regular, Mookie Betts, padece una distensión en el oblicuo derecho, que hizo que el equipo dirigido por Dave Roberts lo colocara en la lista de lesionados de 10 días.

En el movimiento, los Dodgers activaron desde Triple A a Hyeseong Kim, quien ocupará su puesto mientras esté en la lista de lesionados. El veterano Miguel Rojas también puede ocupar la posición, que ha sido en la que más ha actuado a lo largo de su carrera.

Betts fue sustituido el sábado en la victoria de los Dodgers 10-5 sobre los Washington Nationals. El All-Star anotó desde la primera base con un batazo de Freddie Freeman y luego sintió la molestia que lo hizo salir del partido. Antes había negociado un boleto en su único turno del juego.

Después del partido, el manager Dave Roberts declaró que lo más probable es que Betts no juegue en los próximos partidos. Sin embargo, la resonancia magnética reveló una lesión en el oblicuo derecho, que lo mantendrá de baja unas 4 o 6 semanas, dependiendo de la evolución de su recuperación.

Dodgers Place Mookie Betts On Injured List With Oblique Strain https://t.co/pnLqxTWyNO pic.twitter.com/rFuTcR7dAo — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) April 5, 2026

"Apostaría a que será menos que eso", dijo Roberts. "Pero en cuanto a fijar un cronograma, prefiero ser cauteloso ahora mismo porque [las lesiones de oblicuo] son engañosas".

El plan de trabajo es que Hyeseong Kim y Miguel Rojas trabajen como campocorto ante la lesión de Betts. El coreano lo hará ante lanzadores derechos mientras que el veterano venezolano aparecerá en el lineup ante pitchers zurdos. Alex Freeland también es una opción, pero lo más probable es que tenga más tiempo de juego como segunda base.

Kim bateó para .346 (9 de 26) en seis juegos con la sucursal Triple A de los Dodgers en Oklahoma City antes de viajar a Washington antes de unirse al equipo grande.

Los Dodgers, principales favoritos a ganar el título en esta temporada, comenzaron de manera positiva la temporada, con récord de 6 y 2 en sus primeras ocho presentaciones. El equipo no tiene razones para forzar un regreso de Betts, quien ha sido clave en los dos títulos obtenidos por el club en 2024 y 2025.

Una buena recuperación y rehabilitación será clave para que el veterano pueda volver en gran forma después de un mes fuera del roster. El equipo seguirá contando con una sólida ofensiva, comandada por Freeman y Shohei Ohtani.

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