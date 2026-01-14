Nolan Arenado cambiado a los Diamondbacks: Qué recibió Cardinals y el nuevo lineup de Arizona

Nolan Arenado se llevará en su maleta los 10 Guantes de Oro que ha ganado en su carrera a los Arizona Diamondbacks, después que se consumara el movimiento que llevó al antesalista al desierto a cambio de dinero en efectivo y el lanzador Jack Martínez, quien ahora jugará con los Cardinals.

El movimiento se da, en parte, por la necesidad de los Cardinals de bajar el costo de su nómina y por eso han salido de varios jugadores importantes en este mercado de invierno, como por ejemplo Willson Contreras, quien fue cambiado a los Boston Red Sox.

Los Cardinals pagarán 31 millones de los 42 millones de dólares restantes en los dos últimos años del contrato de Arenado, quien tenía una cláusula de no traspaso, por lo que rechazó varios cambios desde el año pasado, entre ellos uno a los Houston Astros.

"Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardenal, dentro y fuera del campo, por su impulso, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dio", dijo Chaim Bloom, presidente de operaciones de béisbol de los Cardinals, en un comunicado.

"Mientras seguimos avanzando, nos complace añadir otro prospecto de pitcheo interesante a nuestra organización y estamos entusiasmados por la oportunidad que este movimiento crea para que varios de nuestros jugadores den un paso al frente y se establezcan aún más en el nivel de las Grandes Ligas", añadió el directivo.

¿Qué recibió St. Louis a cambio de Arenado?

Martínez es un lanzador de apenas 22 años de edad que viene de su etapa universitaria, tras ser seleccionado por los St. Louis Cardinals en el Draft de la MLB. Es un lanzador prometedor, que dejó 5.32 de efectividad en 223.1 entradas en la NCAA.

También en la transacción se entregó dinero en efectivo, pero el monto no fue revelado por ninguna de las dos organizaciones.

¿Qué obtiene Arizona en el movimiento?

Arizona obtiene a un antesalista consagrado, con un Arenado que le dará estabilidad defensiva al cuadro interior, que ya cuenta con jugadores consagrados, pero igualmente prometedores, como es el caso de Corbin Carroll y Geraldo Perdomo.

En su carrera, el veterano tiene promedio de .282, 1.921 hits, 353 jonrones y 1.184 carreras impulsadas. Ganó 10 Guantes de Oro consecutivos (2013-2022), 6 Guantes de Platino, 5 Bates de Plata y 8 selecciones al Juego de Estrellas.

Arenado rechazó un cambio a los Houston Astros el año pasado | Geoff Stellfox/GettyImages

El lineup de Arizona con Nolan Arenado para la temporada 2026

Arizona salió de Eugenio Suárez en plena temporada regular de 2025 y dejó un hueco importante en su lineup. El venezolano se marchó a los Seattle Mariners y siguió con su gran temporada, pero dejó huérfana a una alineación que estaba deseando un bateador de poder.

Arenado quizás ya no tiene la fuerza de Suárez, pero es un mejor defensor y tiene la experiencia para guiar a los jóvenes de los Diamondbacks. A continuación, la posible alineación de los D-Backs para la temporada 2026.

Jugador Posición Geraldo Perdomo SS Ketel Marte 2B Corbin Carroll RF Gabriel Moreno C Pavin Smith 1B Nolan Arenado 3B Adrián Del Castillo DH Blaze Alexander LF Alex Thomas CF

