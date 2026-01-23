¿Cuáles son los números y logros de Dave Roberts como manager de los Dodgers?

Ya nadie parece recordar que Dave Roberts tuvo una carrera de 10 temporadas en MLB jugando como outfielder y bateador zurdo en tres escuadras diferentes, y que incluso fue parte del equipo de Boston que conjuró la “Maldición del Bambino”.

O que el primer juego que dirigió Roberts en las Grandes Ligas fue en 2015, vistiendo el uniforme de San Diego Padres, y lo perdió.

Porque ahora su nombre está irremediablemente ligado a Los Angeles Dodgers y su papel en la transformación de los angelinos en un equipo con aura de ganador indestructible e incesante tras décadas de sequía. Aunque no todo ha sido un camino de rosas, pues Roberts ha enfrentado duras críticas y en mas de una ocasión se llegó a pensar que sus días al frente de este grupo estaban contados.

From being born in Okinawa, Japan to managing a team of Japanese superstars with the Dodgers, Dave Roberts has always held a piece of Japan in his heart 🇯🇵



Tune in NOW to catch the latest MLB Network Special: Bob Costas with Dave Roberts 📺 pic.twitter.com/jpT7BAx8La — MLB Network (@MLBNetwork) January 23, 2026

¿Desde cuándo Dave Roberts es manager de los Dodgers?

Dave Roberts se convirtió en el manager número 28 en la historia de los Dodgers (y primer afroamericano) en noviembre de 2015, cuando se anunció su contratación para estar al frente del cuerpo técnico en sustitución de Don Mattingly. Superó a otros candidatos para el puesto, como Gabe Kapler.

¿Cómo es su contrato?

Para nadie fue una sorpresa que Roberts y los Dodgers acordaran una extensión de contrato por cuatro años en marzo de 2025, poco después de ganar la Serie Mundial ante los Yankees. Este nuevo pacto alarga el vínculo entre ambas partes hasta la temporada 2028 y según los reportes, es por $32.4 millones ($8.1 millones anuales).

Eso lo convierte en uno de los managers mejor pagados en la historia de las Grandes Ligas. Su primer contrato como piloto de Los Angeles fue por tres años y una opción de club para una cuarta temporada.

¿Qué ha logrado con los Dodgers?

Dave Roberts llegó a unos Dodgers que si bien venían de tener presencia en los playoffs en los últimos tres años, no habían podido pasar de la Serie Divisional y no alzaban el trofeo de campeones desde 1988.

Aunque su experiencia como estratega en Grandes Ligas era prácticamente nula, en Los Angeles le dieron un voto de confianza.

“Ha desarrollado fuertes cualidades de liderazgo y acumulado una amplia experiencia en béisbol a lo largo de su carrera, tanto como jugador como entrenador. Es un hombre de béisbol y una persona sociable en el más estricto sentido de la palabra. Confiamos plenamente en que liderará eficazmente a nuestro equipo en pos de su objetivo final: traer un campeonato mundial de vuelta a la ciudad de Los Angeles”, dijo el ejecutivo Andrew Friedman en la presentación del nuevo manager. No se equivocó.

En su primer año en el banquillo los llevó hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que ya era un progreso. Y apenas un año más tarde estaban de regreso a la Serie Mundial. Roberts ha conseguido clasificar a los Dodgers a playoffs en cada uno de sus años al mando, los ha llevado cinco veces al Clásico de Otoño y ha ganado tres anillos. En 2025 hizo de los angelinos el primer conjunto en dos décadas en repetir como campeones de la Serie Mundial.

En su cuenta personal, subió al tercer puesto entre los managers más ganadores en playoffs en la historia de la MLB, con 69 triunfos. Sólo lo superan un par de miembros del Salón de la Fama: Joe Torre (84) y Tony La Russa (71).

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers