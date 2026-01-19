La oferta récord de los Cincinnati Reds que rechazó Elly De La Cruz

Elly de la Cruz se ha consolidado rápidamente como una de las figuras jóvenes más electrizantes de todo MLB. De hecho y pese a que apenas arrancará su tercera campaña completa en la élite, y cuarta en general, el torpedero de los Cincinnati Reds es un talento generacional, razón por la cual su organización intentó asegurar sus servicios a largo plazo lo antes posible.

No en vano, The Athletic reveló que durante el pasado Spring Training la gerencia de Cincinnati presentó al electrizante dominicano una propuesta de extensión contractual que habría marcado un antes y un después en la historia de la franquicia. Sin embargo, el cañonero ambidiestro decidió rechazar la oferta, optando por continuar su carrera bajo el acuerdo actual, con salario mínimo y enfocarse en su desarrollo mientras se acerca a la elegibilidad para el arbitraje salarial en 2027, cuando seguramente será tentado de nuevo.

Last spring, the Cincinnati Reds made an offer to shortstop Elly De La Cruz that would have eclipsed Joey Votto’s club-record 10-year, $225M contract extension in 2012.



De La Cruz turned it down. pic.twitter.com/f6ogXflqRr — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) January 17, 2026

En el terreno de pelota, De La Cruz ha demostrado por qué genera tanta expectativa. En 2024 se convirtió en apenas el quinto jugador en la historia en registrar al menos 20 jonrones y 60 bases robadas en una misma campaña, siendo el de menor edad en lograrlo, aunado a finalizar ese año con 25 cuadrangulares y 67 robos, dígitos que reflejan su explosiva combinación de poder y velocidad.

“Hubo conversaciones en la primavera y le hicimos una oferta muy importante”, explicó

el presidente de operaciones de béisbol de los Reds, Nick Krall, en declaraciones a MLB.com. “Habría sido el contrato más grande que hemos otorgado, pero después de eso no volvimos a dialogar”.

La oferta de los Reds a Elly De La Cruz

Pese a que Krall no reveló el monto exacto, el diario El Día acotó que la propuesta del conjunto de Ohio a De La Cruz se realizó en cifras cercanas a los 270 millones de dólares por 10 temporadas.

Si el seleccionado a dos All Star la hubiera aceptado, habría roto el récord financiero dentro de Cincinnati, hasta la fecha en poder del histórico Joey Votto, quien en 2012 renovó su vínculo con los Rojos cortesía de 10 ejercicios y $225.000.000.

Elly De La Cruz espera aumentar su valor en 2026 | Nicole Vasquez/GettyImages

Aún así, los Reds siguen viendo en Elly de la Cruz a una pieza clave de su presente y futuro, recordando que tiene contrato hasta el 2029, al tiempo que el propio campocorto apuesta a que su valor siga creciendo con el paso de los meses.

Claro está, el nacido en Sabana Grande de Boya debe olvidar rápido un 2025 que no fue del todo pletórico, dado que su producción ofensiva disminuyó, especialmente en el apartado del poder y las estafas (de 25 cuadrangulares y 67 estafadas en 2024 bajó a 22 y 37), mientras que su defensa mostró altibajos, en parte debido a una molestia persistente en el cuádriceps izquierdo que arrastró durante la segunda mitad del calendario.

¿Cuál será el salario de Elly De La Cruz en el 2026?

Tras devengar 742 mil dólares estadounidenses en cada una de las anteriores dos temporadas, De La Cruz tiene planeado cobrar un sueldo de 820 mil dólares en el ejercicio próximo a iniciar.

Indistintamente de lo que ocurra en términos de salario próximamente, Cincinnati seguirá disfrutando de la calidad y el espectáculo que suele brindar el pelotero quisqueyano.

Más noticias sobre MLB