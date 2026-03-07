Omar López tras la victoria de Venezuela: "Tenemos hombres con agallas en el pitcheo"

Omar López, manager de Venezuela, se mostró complacido con el trabajo de su cuerpo de lanzadores, tras la victoria de su país 6 carreras por 2 sobre Países Bajos en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol en el Grupo D.

Venezuela aprovechó para conseguir 6 carreras producto de 11 hits, pero lo más destacado fue su pitcheo. Recibieron apenas 4 indiscutibles y su bullpen apenas permitió uno.

Ranger Suárez fue el abridor y recibió tres hits, con una carrera limpia. Luego de la salida del lanzador de los Red Sox tras 2.0 entradas de labor, llegó la hora del bullpen de Venezuela.

Entre Eduard Bazardo, Luinder Ávila, José Buttó, Andrés Machado y el cerrador Daniel Palencia consiguieron 7.0 entradas, con un hit permitido y 3 boletos, para dominar a la toletería de Países Bajos, que cuenta con varios jugadores de Grandes Ligas.

El manager venezolano, Omar López, recordó que antes de empezar el Clásico muchos criticaron el cuerpo de lanzadores de Venezuela, tras las bajas de Jesús Luzardo, Pablo López, José Alvarado y el cerrador Robert Suárez.

“Lo que pasa es que no son nombres, y ustedes esperan nombres”, comentó López. “Y se lo vamos a demostrar a toda Venezuela, que no necesitas tener nombres para poder llegar a lo más lejos en este negocio”.

“Se ha hablado mucho de que nuestra debilidad era el pitcheo, de que quizás no teníamos los grandes nombres de otras selecciones en el bullpen”, continuó. “Pero hoy quedó demostrado que lo que tenemos son hombres con agallas. Entraron, atacaron la zona, obligaron a batear rodados y no le tuvieron miedo a una alineación peligrosa. No necesitas tener nombres rimbombantes para sacar los outs en este torneo”.

Luis Arráez brilló como tercer bate del equipo venezolano

Luis Arráez fue clave con su ofensiva, siendo el tercer bate del equipo venezolano. El segunda base se fue de 3-1 con dos carreras impulsadas, claves en el triunfo de Venezuela.

"Nosotros sabemos el talento que hay en ese clubhouse”, aseguró Arráez. “La gente habla de los bates, de los jonrones, pero el pitcheo de nosotros vino durísimo hoy. Cuando tú ves que los relevistas vienen y apagan el fuego entrada por entrada, a uno le da una confianza increíble”.

Venezuela se medirá este sábado a la selección de Israel, novena que descansó este viernes y que debutará en el torneo ante un duro rival como la vinotinto.

