La opinión de Francisco Lindor sobre si estará listo para el Opening Day con los Mets

Francisco Lindor dio un paso importante en su proceso de recuperación de su operación en la mano izquierda, motivo por el que mantiene plena confianza en estar listo para el Opening Day de 2026 con los New York Mets.

Es que el estelar campocorto puertorriqueño participó el martes en un cotejo de ligas menores dentro del complejo primaveral de los metropolitanos en Port St. Lucie, Florida. Fue su primera aparición en el terreno desde que se sometió a la cirugía en el hueso ganchoso de la mano el pasado 11 de febrero.

Aunque la intervención quirúrgica inicialmente proyectaba una recuperación mínima de seis semanas, generando dudas sobre la disponibilidad de Lindor para el inicio de la temporada, el propio Paquito se mostró optimista sobre su progreso y posible presencia en el primer juego oficial.

"Me sentí muy bien. Estoy cansado, pero es parte del proceso. Hoy fue un buen día, pero pude atrapar la bola, así que estoy en una buena posición. No me puedo quejar", reveló el cinco veces All Star a la web oficial de MLB.

En su participación en el cotejo de desarrollo, el boricua se limitó a accionar a la defensiva durante cuatro entradas y no tomó turnos al bate; sin embargo, ya ha comenzado a realizar swings en una jaula bajo techo como parte de su rehabilitación.

Francisco Lindor makes bold Opening Day prediction to The Post as clock ticks on injury rehab https://t.co/oOXz3O9Qcl pic.twitter.com/Ndlap7jYPt — New York Post (@nypost) March 5, 2026

Los Mets abrirán la ronda regular el 26 de marzo como locales frente a Pittsburgh Pirates, por lo que el calendario de recuperación del ambidiestro sigue siendo un factor clave en la planificación de su equipo.

"Será difícil estar en una posición en la que pueda decir que voy a jugar al ciento por ciento. Cuando dependemos de nuestro cuerpo, muy pocos pueden decir que están al ciento por ciento, así que estoy seguro que tendré algunos dolores aquí y allá, y de que mi mano seguirá doliéndome a veces", agregó el torpedero de 32 años de edad.

Lindor se ha consolidado como uno de los peloteros más duraderos del béisbol en los últimos años; de hecho, no ha ingresado a la lista de lesionados desde 2021, pese a haber lidiado con distintas molestias físicas en temporadas recientes.

Eso sí, en 2024 tuvo que ausentarse durante algunos partidos en las últimas semanas debido a una dolencia en la espalda, mientras que en 2025 jugó con una fractura en el dedo meñique del pie derecho, al margen de que eso no le impidió liderar MLB con 732 apariciones al plato y registrar una línea ofensiva de .267/.346/.466, acompañada de 31 cuadrangulares y 31 robadas.

