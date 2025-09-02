El origen de José Altuve: De Venezuela a leyenda de la MLB

José Altuve parece tener una misión en este tramo de su carrera en la MLB: llegar a los 3.000 hits. Al veterano de los Houston Astros le quedan cuatro años de contrato y le faltan poco más de 600 imparables para este hito, pero se tiene fe.

“Creo que todavía faltan muchos hits para llegar a 3.000, así que quizá cuando esté un poco más cerca lo piense más”, dijo Altuve a comienzos de esta temporada al portal de MLB.com.

Muchos piensan que lo conseguirá, porque con 35 años de edad el jugador nacido en Puerto Cabello, pero criado en Maracay, Venezuela, sigue siendo un bateador consistente. Y confianza en sí mismo es lo que ha tenido desde su adolescencia y lo que le ayudó a convertirse en una estrella después de que le resultara tan difícil convencer a una organización de que podía jugar en las mayores.

All hail Al Pedrique, the scout who helped bring Jose Altuve to Houston. pic.twitter.com/2RDBCJtrSs — Michael Schwab (@michaelschwab13) October 22, 2023

La historia de Altuve es bien conocida. Su baja estatura (1.65m) hizo que en su adolescencia fuese rechazado por los scouts una y otra vez. Sólo pedía una oportunidad y Alfredo Pedrique se la dio.

“Hay una frase que dice: enséñale a la gente que están equivocados. Eso lo hago desde el primer día que decidí ser pelotero profesional. Les puedo nombrar las personas que apostaron por mi fracaso. Muchas veces me rechazaron en los tryouts, ni siquiera me dejaban uniformarme y mírenme, aquí estoy disfrutando de un sueño que hoy es realidad”, declaró a la página de la LVBP en una visita a su país en 2017.

“Cuando tenía 16 años sólo pesaba 50 kilogramos, en ese momento era difícil lograr una firma, sin embargo, no bajé la cabeza y seguí. Estaré siempre agradecido con Alfredo Pedrique por confiar en mí”, agregó.

Con todo y la recomendación de Pedrique, al infielder apenas le dieron un bono de 15.000 dólares cuando lo firmaron en 2007 y seguían sin estar convencidos de que sería exitoso. Terminó por ser la mejor inversión que haya hecho la organización de los siderales, y se convirtió en un jugador franquicia que apunta al Salón de la Fama.

Fue el segundo jugador venezolano en ganar el MVP, ha sido invitado a 9 Juegos de Estrellas, llevó a los Astros a ganar dos veces la Serie Mundial (2017 y 2022), es dueño de un Guante de Oro como segunda base, tiene 7 Bates de Plata, fue tres veces campeón bate, lo nombraron MVP de una Serie de Campeonato de la Liga Americana y ha recibidos en un par de ocasiones el premio al Jugador del Año.

Desde luego que esos $15.000 se han visto multiplicados. Actualmente está en medio de una extensión que busca verlo terminar su carrera en Houston (5 años y $125 millones hasta 2029, con un bono de $15 millones pagado en 2024) y antes tuvo otros contratos millonarios: uno por 7 zafras y $163.5 millones (2018-2024) y otros de 4 campañas y $12.5 millones (2014-2019).

Altuve quiere vestir un único uniforme en las Grandes Ligas y en Houston quieren verlo pasar aquí toda su carrera, mientras el venezolano -que tiene números históricos en playoffs- se adapta al rol que el equipo necesite y sigue rindiendo, demostrando que fue un acierto recibir la oportunidad de ser profesional y dejando un ejemplo de constancia y superación entre los más jóvenes.