¿Cuál es el origen de Shohei Ohtani?

Desde antes de llegar a MLB Shohei Ohtani ha estado bajo la mirada de todos. Protagonizó varios titulares cuando elegía equipo para iniciar su camino en las mayores con los Angels y desde 2018 no ha hecho más que generar noticias.

El astro japonés de las Grandes Ligas ha dejado atrás varias marcas, incluyendo algunas como jugador de dos vías que estuvieron en poder de un ícono como Babe Ruth, y también en materia económica porque impuso un récord con su contrato de 700 millones de dólares con Los Angeles Dodgers.

Ohtani se convirtió en 2024 en el primer jugador en la historia de MLB con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada y también es quien más rápido ha conseguido 250 jonrones y 150 bases robadas en su carrera (944), superando a Alex Rodríguez.

Pero tanto como por sus proezas en el campo, -y a pesar de su creciente popularidad- Ohtani se ha hecho famoso por ser extremadamente reservado con su vida privada. Así lo demostró con su matrimonio con Mamiko Tanaka y el posterior nacimiento de su hija.

Cualquiera podría pensar que Ohtani estaba predestinado a ser una estrella. Nació el 5 de julio de 1994 en Mizusawa, Japón, en el seño de una familia dedicada al deporte -su madre jugó bádminton y su hermana mayor practicó voleibol- y desde muy pequeño su padre, Toru, lo introdujo en la práctica del béisbol.

Shohei Ohtani turns 30 years old today 🎂



Here's a look back at some childhood photos of the baseball superstar pic.twitter.com/2U7hxRNt7X — MLB (@MLB) July 5, 2024

El padre de Ohtani era un jugador amateur en la Liga Industrial de Japón y entrenó tanto a Shohei como a su hermano mayor Ryuta. El ídolo de los Dodgers comenzó a jugar cuando estaba en segundo año de primaria y aunque pudo irse a cualquier equipo de secundaria en una ciudad importante, escogió a la Escuela Secundaria Hanamaki Higashi en la Prefectura de Iwate, en el norte de Japón, donde también practicaba natación.

Su entrenador en las piscinas colegiales llegó a decir que si lo hubiera querido, Ohtani podría haber sido un nadador olímpico porque siempre tuvo buenas marcas. Durante su paso por la secundaria le encargaron la tarea de limpiar los baños para que mantuviera su humildad.

En 2012, cuando tenía 18 años de edad y seguía en el béisbol colegial, impuso una marca con un lanzamiento de 160 km/h (99 mph) que fue el más veloz hasta que Roki Sasaki lo superó en 2018 con 163 km/h (101 mph). Un año más tarde se hizo profesional y pasó a formar parte del conjunto Hokkaido Nippon-Ham Fighters, con quienes jugó hasta que se marchó a las Grandes Ligas.