La ovación a Fernando Tatís Jr. en República Dominicana en el juego ante Detroit Tigers

Fernando Tatís Jr. disputó su primer partido con la camiseta de República Dominicana, en el compromiso amistoso ante los Detroit Tigers previo al Clásico Mundial 2026.

El jardinero de los San Diego Padres vivió un momento muy emotivo, ya que el partido se disputó en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, que presentó un llenazo para ver a la selección que estará disputando el torneo a partir de este viernes.

Después de su primer turno, Tatís Jr. recibió una calurosa ovación, ratificando que es uno de los peloteros más queridos por los aficionados en su país. Su entrega, pasión y conexión con los aficionados lo convierten en un ídolo no solo en República Dominicana, sino en cada país en el que se respire béisbol.

Fernando Tatis Jr. received a standing ovation from the crowd after a 3-hit game tonight! pic.twitter.com/6gQcvKkPlb — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 4, 2026

Tatís Jr. es uno de los más emocionados con participar con el equipo de República Dominicana en el Clásico. Será su primera participación en el evento, después de perderse la cita de 2023 por una lesión y luego una suspensión.

“Jugar en el Clásico Mundial es algo con lo que sueñas desde niño. Siempre he querido hacerlo y siento que llegó en el momento indicado. Estoy muy feliz porque va a ocurrir y sé que será una muy bonita experiencia”, dijo el jardinero de los San Diego Padres.

Dominicana es el candidato a pasar de primero en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua. Los dos primeros clasifican, pero nadie quiere ser segundo, ya que esto haría enfrentar al primero del grupo de Japón.

¿Qué dijo Fernando Tatís Jr. de enfrentar a Japón?

Fernando Tatís Jr. ha sido uno de los peloteros que más ha hablado del Clásico Mundial. Hace unas semanas se hicieron virales sus declaraciones mencionando a Japón, que es el gran favorito para ganar el torneo, como lo ha hecho en tres ediciones (2006, 2009 y 2023).

“Son un gran equipo, pero vamos a ganarles", dijo Tatís Jr. a ESPN en el inicio de los campos de entrenamiento de los San Diego Padres.

El jardinero compartirá con jugadores de lujo en las praderas. Se espera que Julio Rodríguez sea el dueño del jardín central, Juan Soto ocupará el puesto de jardinero izquierdo y el bosque derecho será para Tatís Jr., dos veces ganador del Guante de Oro.

Avanzar en el primer lugar del grupo podría evitar medirse con Japón en la segunda ronda, pero Venezuela y Países Bajos intentarán evitar esa plaza, así que el Grupo D del torneo se presenta como una de las llaves más emocionantes del campeonato.

