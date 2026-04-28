Philadelphia Phillies despiden al manager Rob Thomson: ¿Quién ocupará su lugar?

Los Philadelphia Phillies despidieron este martes al manager Rob Thomson tras un inicio de temporada con récord de 9-19, el cual colmó la paciencia de su directiva, que sabiendo que tienen uno de los mejores equipos de la Liga Nacional no quisieron arriesgar más su pase a los hipotéticos playoffs.

Días después de que los Boston Red Sox tomaron la decisión de despedir a su estratega Alex Cora, los Phillies hicieron lo propio, designando a Don Mattingly como reemplazo interino de Thomson hasta el final de la temporada 2026, después de haber comenzado la campaña como coach de banca.

Philadelphia también informó el ascenso del coach de tercera base, Dusty Wathan, al puesto de coach de banca; mientras que el manager del equipo de Triple-A de Lehigh Valley, Anthony Contreras, se unirá al cuerpo técnico de las Grandes Ligas y asumirá el rol de coach de tercera base.

"Bueno, quiero decir, eso es natural, ¿verdad?", comentó Thomson a MLB.com sobre la posibilidad de ser despedido, el pasado fin de semana. "Es normal. Y nunca me he preocupado por eso en toda mi carrera. Trabajé para un tipo durante 28 años [el dueño de los Yankees, George Steinbrenner] quien, como diría el episodio de Seinfeld, 'despide a la gente como si fuera una función corporal', y eso nunca me molestó. En serio que no. No tengo tiempo para pensar en ello. Soy una persona que piensa en los demás y en qué puedo hacer para ayudarlos. Y eso escapa a mi control. Así que esa es mi postura", aseguró.

Breaking: The Phillies have fired manager Rob Thomson, sources told @JeffPassan. Don Mattingly will take over as interim manager. The Athletic was first to report the news.



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Thomson había dirigido a los Phillies desde 2022, ganando el banderín de la Liga Nacional en su primera temporada en el cargo. Registró una marca de 355-270 con Filadelfia, llevando al club a los playoffs en cuatro temporadas consecutivas. Además, en diciembre, los Phillies le dieron a Thomson una extensión de contrato que lo habría mantenido como manager hasta la temporada de 2027. No obstante, ahora tendrán que pagarle el resto de su contrato, tras su repentina salida de la franquicia.

"Alguien tenía que asumir la responsabilidad. No estamos bateando, no estamos lanzando y no estamos defendiendo bien. Con una nómina de más de $300 millones, el rendimiento actual es inaceptable", afirmó el Presidente de Operaciones de Béisbol, Dave Dombrowski.

Por su parte, Thomson se marcha con el porcentaje de victorias más alto (0.568) para cualquier manager de los Phillies en la era moderna (desde 1900).

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