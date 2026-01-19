Philadelphia Phillies firman a J.T. Realmuto: Contrato, salario, cláusulas y bonos

Los Philadelphia Phillies aseguraron la continuidad de uno de los referentes de su roster en las últimas temporadas, J.T. Realmuto.

En efecto, el conjunto cuáquero volvió a firmar a su receptor titular, quien se encontraba en la agencia libre tras acabar su anterior contrato con la citada franquicia, pactado a comienzos del 2021 en base a cinco campañas y 115 millones de dólares.

Tras volver a caer en la Serie Divisional de la Liga Nacional en 2025, a manos de Los Angeles Dodgers, los Phillies dan un primer paso hacia la reconstrucción de una nómina que espera volver a competir en el Este del viejo circuito, ya que se mantienen otras piezas de impacto, especialmente ofensivo y del calibre de Bryce Harper, Trea Turner y Kyle Schwarber.

Phillies, C J.T. Realmuto reportedly agree to 3-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/HSSRYxhBIe — MLB (@MLB) January 16, 2026

¿Cómo es el contrato de J.T. Realmuto con los Phillies?

Tal y como afirmó la web oficial de MLB, Realmuto acordó por tres temporadas y 45 millones de dólares con Philadelphia, aunque Jon Heyman, del New York Post, agregó que el mencionado pacto podría extenderse hasta los $60.000.000 si se cumplen algunas condiciones.

Cerca de cumplir los 35 años de edad, el ex catcher de Miami Marlins ha conquistado dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata (posee tres) con los Phillies, distinciones que respaldan su impacto defensivo y ofensivo en la organización, aunado a ser seleccionado a dos de los tres Juegos de Estrellas que totaliza en su carrera.

No obstante, el 2025 representó un desafío para el veterano cañonero, dado que sembró una línea de ataque de .257/.315/.384, la más baja de su trayectoria desde su primer ejercicio completo en las mayores, en un ya lejano 2015. También retrocedió con la mascota, debido a que registró - 2 anotaciones salvadas, la tercera peor cifra entre sus colegas de al menos 900.0 entradas trabajadas.

A pesar de ello, Realmuto mantuvo fortalezas importantes, puesto que lideró a todos los receptores en outs generados y doble matanzas, junto a capturar a 30 corredores intentos de robo, el mejor número de la Nacional. Mientras que, con el bate, alcanzó su decimoprimera zafra de al menos 10 vuelacercas, una marca para defensores de la posición 2 en activo.

J.T. Realmuto es uno de los líderes de los Philadelphia Phillies | Chris Coduto/GettyImages

El salario anual de J.T. Realmuto con los Phillies

De esa forma, la tradicional novena del estado de Pensilvania le pagará 15 millones de dólares en cada curso de 2026 a 2028 al careta en cuestión, quien volverá a actuar a diario para el manager Rob Thompson.

Asimismo y al margen de su función como uno de los pilares del equipo, el conocido como "Real" deberá servir de "tutor" del prospecto venezolano Rafael Merchán, una de las joyas de las granjas en Philadelphia, y quien tendrá que recibir alguna oportunidad de mostrar su talento en el venidero Spring Training.

¿El contrato de Realmuto tiene cláusulas y bonos especiales?

Pese a no tener cláusula de cambios, el acuerdo laboral de Realmuto con los cuáqueros contempla un bono de incentivo anual de $5.000.000, mismo que dependerá de la cantidad de compromisos en los cuales defienda el plato y de que su elenco alcance postemporada.



