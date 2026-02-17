Piden a los Braves darle una extensión a Ronald Acuña Jr. por 10 años y $500 millones

Los Atlanta Braves hicieron el negocio de su vida, al cerrar a Ronald Acuña Jr. en 2019 con un contrato de ocho años garantizados por 100 millones de dólares con un salario promedio anual de $12.5 millones.

Es una cifra muy alejada de lo que vale el venezolano, quien ha sido MVP de la Liga Nacional en 2023, tiene tres Bates de Plata y cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas. De ser agente libre, seguramente estaría compitiendo contrato con jugadores como Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto, pero no es su caso.

Sin embargo, varios analistas han mencionado la posibilidad de que los Braves le otorguen una extensión de $500 millones. "No esperen a que tenga otra campaña de MVP. Le daría ahora mismo 500 millones de dólares por 10 años", dijo el analista Jim Bowden.

"Si gana otro MVP, costará $800 millones. No estoy exagerando", dijo Bowden en MLB Network Radio.

"DO NOT WAIT for Ronald Acuna Jr. to have an MVP season. I'd give him $500 million for 10 years."@JimBowdenGM explores a potential extension for the #Braves star right fielder.



🔗 https://t.co/fGPbvbj8w4 pic.twitter.com/Iaqx5LZuJO — MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) February 16, 2026

Para muchos, Atlanta se aprovechó de la poca experiencia de Acuña Jr. para cerrarlo por un contrato tan largo y con tan poca remuneración.

“No lo veo así”, dijo en una entrevista con FOX hace algunas semanas. “Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Esto es lo que quería y, bueno, aquí estoy. Desde que llegué, siempre estuve a gusto y recibí buen trato. Quiero estar aquí por los 10 años, quiero estar aquí hasta retirarme”.

Lo que sí es cierto es que el deseo de Acuña Jr. es retirarse en la misma organización en la que debutó. Se siente a gusto en Atlanta, su familia está muy contenta en la ciudad y en sus planes no está cambiar de organización.

Acuña Jr. fundó el club 40-70 y ha alcanzado varias hazañas en la MLB. Los Braves podrían estar pensando en asegurar su futuro con el venezolano, a pesar de que comprometan gran parte de su patrimonio financiero, ya que no son un club acostumbrado a dar este tipo de contratos.

De hecho, el contrato actual de Acuña Jr. no tiene incentivos por rendimiento, premios o títulos, algo que también está muy por debajo de lo que merece un jugador de su calidad, que quizás se apresuró a firmar un contrato en apenas su segundo año en las Grandes Ligas.

El venezolano ahora mismo se prepara para la temporada 2026, pero primero tendrá la tarea de representar a su país en el Clásico Mundial. Pero su mente siempre estará pendiente de una renovación que pague lo que realmente vale.

Más noticias sobre MLB