¿Podrá Félix Hernández ingresar al Salón de la Fama en 2027?

El Salón de la Fama de MLB tendrá nuevos miembros en 2026. Ya se sabía de la entrada de Jeff Kent, tras el anuncio de que fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol, y ahora es un hecho que estará acompañado en la ceremonia de exaltación del mes de julio por Andruw Jones y Carlos Beltrán.

Ahora sólo hay una pregunta por hacerse y es ¿quiénes pueden ser los próximos inmortales? Los analistas de Grandes Ligas están llamando la atención sobre un par de jugadores que vieron subir notoriamente su respaldo en 2026 y que pueden convertirse en serios aspirantes a tener su placa en la próxima votaciones.

Uno de ellos es el venezolano Félix Hernández, que lanzó 15 temporadas en las mayores, todas con el uniforme de Seattle Mariners. El derecho fue un abridor dominante y su nombre está en la lista de los 24 serpentineros con un juego perfecto en la historia del circuito.

Entre los otros 23, sólo siete son parte del Salón de la Fama y ese un desafío interesante para Hernández, que está ilusionando a la afición de su país con la idea de tener un nuevo inmortal. ¿Lo conseguirá en su próxima aparición en las papeletas?

Sus números de por vida y premios

En Seattle le hicieron una emotiva despedida a Félix Hernández en su última apertura de la temporada regular de 2019. A pesar de todo lo que significó el derecho para la afición y la organización, se hizo agente libre. No volvió a lanzar en MLB: en 2020 consiguió un contrato de ligas menores con Atlanta Braves para ganarse un puesto en la rotación, pero optó por no jugar ese año por la pandemia de COVID-19.

Si Hernández no pudo conseguir más victorias (sumó 169 por 136 derrotas) fue por el escaso aporte ofensivo que le dieron los Mariners. Pero fue muy efectivo sobre el montículo, al menos hasta 2016, y ganó un Cy Young -el de 2010- para probarlo. Contando esa ocasión, terminó seis veces en siete años en la votación para distinguir al mejor lanzador de la Liga Americana.

Dejó de jugar con 33 años de edad, y su efectividad de por vida es de 3.42 en 419 apariciones. Curiosamente, sólo una de ellas fue como relevista y fue en 2018. Nunca pudo ganar 20 juegos en una zafra, ni fue líder en ponches, pero tuvo ocho campañas seguidas con al menos 200 innings lanzados (estuvo a dos tercios de las 250 entradas en 2011), seis con 200 ponches y 10 con por lo menos 30 aperturas.

Sumó 2.524 abanicados por 805 boletos, fue dos veces campeón de efectividad y lo invitaron a seis Juegos de Estrellas. Datos del portal de MLB destacan que “entre el 2009 y el 2015 registró un WAR de pitcheo de 38.0, solo detrás de Clayton Kershaw (46.6)” y que el “WAR total de Hernández, de 49.7, supera el de integrantes del Salón de la Fama como Addie Joss (47.7) y Dizzy Dean (43.9)”.

Per Ryan Thibodaux, Félix Hernández just had the greatest year-to-year jump on the Hall of Fame ballot since at least 1967. pic.twitter.com/dbIIfKUsC3 — Ty Dane Gonzalez (@TyDaneGonzalez) January 21, 2026

¿Qué porcentaje de votación tuvo en 2026?

Lo que tiene a todos tan ilusionados en Venezuela es ver cómo Félix Hernández aumentó su porcentaje de apoyo en apenas un año.

Su primera aparición en las boletas fue en 2025 y su nombre apareció 20.6%. Esta vez, los cronistas de Grandes Ligas lo eligieron en 46.1% de las papeletas, un crecimiento notable que no sólo le garantiza una nueva oportunidad para 2027, sino que invita al optimismo de ver crecer el respaldo a su postulación. Hasta ahora, Venezuela sólo tiene a un jugador en Cooperstown, el campocorto Luis Aparicio.

Las proyecciones de Félix Hernández al Salón de la Fama en 2027

Los números muestran que, a pesar de tener una carrera más corta que otros futuros aspirantes como Justin Verlander y Clayton Kershaw, Hernández puede aspirar a consolidar su candidatura a Cooperstown. Y esto se ve respaldado por el aumento en sus votos, aunado al hecho de que apenas está en su segundo año de elegibilidad.

Pero es difícil predecir el comportamiento de los votantes para 2027 y si el venezolano conseguirá convencer a otros 130 cronistas para dar el salto definitivo. El “Rey Félix” de Seattle tiene buenas opciones, pero tal vez se necesite de paciencia para verlo llegar al Salón de la Fama.

