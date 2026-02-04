¿Por qué Isaac Paredes no jugará con México el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En pocas horas los seguidores del béisbol de México vivieron una mezcla de emociones, a causa de noticias relacionadas con Isaac Paredes. El infielder de 26 años de edad evitó el arbitraje llegando a un acuerdo de un año con Houston Astros, pero la celebración ha sido la antesala para la incertidumbre ante la noticia de que no jugará en el Clásico Mundial con la selección.

Paredes, que tiene seis temporadas de experiencia en MLB, no ha hecho declaraciones al respecto pero la información que se maneja es que no estará en la edición de 2026 del torneo que se jugará en marzo. Sí estuvo en 2023, cuando su ofensiva fue importante para el equipo mexicano.

El manager Benji Gil, que en este momento está dirigiendo en la Serie del Caribe, aseguró que no ha recibido una notificación oficial sobre la ausencia del tercera base en el Clásico y se mostró inclusive sorprendido por la pregunta.

Dana Brown, Gerente General de los Astros, acaba de declarar que el sonorense Isaac Paredes no participará en el Clásico Mundial de Beisbol con México, vía @brianmctaggart.

“No, no lo sabía. Pero no sé qué tan oficial sea. Si lo es, pues desafortunadamente para nuestra selección, porque es un jugador sumamente importante, no sólo para nuestra selección, sino para todo el béisbol y para el torneo”, dijo en una rueda de prensa en Guadalajara.

“Hay que recordar que el torneo se está llevando a cabo en Houston, en la ciudad en la cual él (Isaac Paredes) juega, en la cual es una estrella, representa esa comunidad que está llena de mexicanos y latinoamericanos. Entonces, si no es oficial, pues ojalá y sí se dé. Si es oficial, pues lo que más le deseamos a Isaac es que se recupere y él pueda estar al 100% lo más pronto posible”, agregó Gil.

El estratega es consciente de que Paredes tuvo problemas físicos en 2025. Una lesión en el tendón de la corva le generó una ruptura muscular que le hizo perder dos meses de acción con los Astros en la segunda mitad de la campaña. Pero Gil ofrece una alternativa para que le den permiso de acompañar a la selección de México.

“Creo que nos puede ayudar que jugó en invierno. Si le dan permiso, habrá limitación. Nosotros también lo queremos proteger porque queremos que tenga una temporada completa saludable y exitosa en ligas mayores. En caso de que fuera, la idea es que fuera designado y no como tercera base”, explicó.

¿Qué dicen los Astros?

El periodista de MLB.com Brian McTaggart publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter): “Dana Brown anunció que Paredes no jugará en el Clásico Mundial. Añadió que Dezenzo (Italia) y Whitcomb (Corea) sí lo harán”.

De momento no ha habido declaraciones más específicos por parte de la gerencia de los siderales o el propio jugador y tampoco hay reportes sobre que el protocolo del seguro médico para el Clásico Mundial sea la causa de esta baja.

Isaac Paredes acaba de firmar un contrato

Isaac Paredes y los Houston Astros acaban de pactar un contrato de un año por 9.35 millones de dólares con el que evitaron el arbitraje.

El acuerdo incluye una opción de club para 2027 por 13.35 millones de dólares, que puede convertirse en una opción mutua si el mexicano termina ubicándose en el top 10 de la votación para el MVP en la campaña que está por comenzar.

