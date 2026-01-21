¿Por qué Many Ramírez no entrará al Salón de la Fama de la MLB?

No es casualidad que varias de las máximas estrellas de la actualidad crecieron admirando a Manny Ramírez, Su capacidad para batear hacia cualquier lado del campo sumado a su poder, lo convirtieron en uno de los bateadores más productivos en la historia de las Grandes Ligas.

Sin embargo, como sucede con otros grandes peloteros, su nombre no está en el Salón de la Fama de Cooperstown y todo parece indicar que no lo hará en el futuro. ¿La razón? El uso de sustancias para aumentar el rendimiento.

Para muchos analistas es una injusticia que jugadores de la talla de Barry Bonds, Roger Clemens, Manny Ramírez o Alex Rodríguez no estén en el templo de los inmortales. Ellos basan su análisis en lo que vieron dentro del terreno de juego, pero fuera de él, este grupo, utilizó sustancias que les permitía tener una ventaja con respecto a sus oponentes.

Ramírez fue un bateador muy completo, que marcó una época con los Cleveland Indians y con los Boston Red Sox. Tuvo una carrera soñada de 19 temporadas, en la que ganó un MVP y se convirtió en un ídolo latino en la MLB.

¿Por qué Manny Ramírez no recibe el apoyo para ingresar al Salón de la Fama?

Ramírez cumplió su último año en las boletas del Salón de la Fama, recibiendo 165 votos, 38.8% de los electores. Fue su décima temporada entre los candidatos y ahora solo tendrá la oportunidad de ingresar a través del comité de veteranos, algo que luce casi imposible.

Si los electores son apegados a las reglas y defienden el juego limpio dentro del beisbol, el comité de veteranos lo hace aún más. Así que podríamos dar por sentado que Ramírez no tendrá una placa en Cooperstown, a pesar de ser uno de los bateadores más prolíficos de su era.

Ramírez fue castigado por la MLB en dos ocasiones distintas por el uso de sustancias prohibidas, en una de las más grandes investigaciones de la liga sobre un pelotero. En 2009 recibió una suspensión de 50 juegos y en 2011 la de unos 100 partidos.

Estas manchas fueron claves para que su candidatura no fuera tan fuerte, ya que a nivel de números, estadísticas y premios, Ramírez está por encima del promedio de jugadores en el HOF.

Algo que le ha jugado en contra a Ramírez es su actitud ante el conflicto, tras retirarse de manera abrupta en 2011 ante la suspensión y también el hecho de no admitir utiliz

¿Cuáles fueron los números y premios de Manny Ramírez en su carrera en la MLB?

Ramírez dejó estadísticas que independientemente de su situación en torneo al Salón de la Fama lo dejan como uno de los mejores bateadores de la historia. El jardinero dejó .312 de promedio, con 2,574 hits, 555 jonrones y 1,831 carreras impulsadas (RBI). Su OPS de por vida fue de .996, una cifra élite en el beisbol.

En 12 ocasiones fue seleccionado al Juego de Estrellas y en 9 oportunidades consiguió el Bate de Plata. Fue figura clave en los títulos de 2004 y 2007 de los Boston Red Sox, siendo figura clave en romper la llamada "Maldición del Bambino", del equipo de Nueva Inglaterra.

Ramírez tuvo una etapa con Los Angeles Dodgers | Stephen Dunn/GettyImages

¿Qué ha dicho Manny Ramírez sobre el Salón de la Fama?

Manny Ramírez fue seleccionado al Salón de la Fama Latino, pero en esa oportunidad también habló de Cooperstown.

"Me siento complacido de que ustedes me hayan elegido para ser parte del Salón de la Fama Latino", dijo Ramírez tras ser seleccionado." Me honra estar donde hay tantos jugadores talentosos. Gracias al staff de los latinos y los honorables miembros del consejo del Salón de la Fama. Primeramente le doy gracias a Dios y gracias a mi familia por estar conmigo siempre, y gracias a todos ustedes"

“El tiempo de Dios es perfecto, a su tiempo las cosas van a cambiar, creo que si, Sammy, Barry, Alex, yo y muchos más, deberían estar ahí, pero las cosas van a pasar en el tiempo de Dios, yo quiero estar ahí, pero Dios está trabando Dios está moviendo el corazón de los escritores para que nosotros entremos pero va hacer a su tiempo", dijo Ramírez a la periodista Laura Bonnelly en 2024.

Ramírez ha repetido en varias oportunidades que si el criterio de los escritores continúa bajo la misma línea, los bateadores con promedio de .240 comenzarán a ingresar a Cooperstown.

