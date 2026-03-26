¿Por qué los Padres colocaron a Yu Darvish en la lista restringida?

El futuro inmediato de Yu Darvish con los San Diego Padres apunta a un cambio estratégico importante de cara a la temporada 2026 en las mayores.

Según información difundida por ESPN, la entidad religiosa contempla incluir al veterano lanzador japonés en la lista restringida mientras continúa su proceso de recuperación, tras una cirugía de codo.

Esta figura administrativa permite a los equipos de MLB mantener los derechos contractuales de un pelotero que no está disponible, liberando al mismo tiempo un lugar en el roster de 40 y, en este caso, también una carga económica considerable. Darvish, de 39 años, tiene previsto percibir 15 millones de dólares en 2026, correspondientes al cuarto año de su contrato de seis temporadas y $108.000.000, así que su entrada en este listado implicaría que los Padres no asumirían ese salario durante su ausencia, además de abrir margen en la nómina.

Por su parte, uno de los posibles beneficiados de esta flexibilidad financiera sería Lucas Giolito, quien luce dentro de los abridores más atractivos de lo que queda de agencia libre. De ese modo, San Diego podría intensificar su interés en el experimentado diestro con el objetivo de fortalecer una rotación que ha mostrado altibajos en campañas recientes.

Yu Darvish is expected to go on the restricted list as he recovers from elbow surgery, which could save the Padres significant money, per @Alden_Gonzalez.



Teams are not required to pay players while they're on the restricted list. pic.twitter.com/LXaqzxz8ll — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 25, 2026

Entretanto, el panorama de Darvish ha estado rodeado de incertidumbre en los últimos meses, ya que a comienzos de año surgieron reportes que apuntaban a una posible retirada, aunque el propio nipón matizó posteriormente que aún no había tomado una decisión definitiva y que existían varios aspectos por resolver en su situación contractual.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, el seleccionado a cinco Juegos de Estrellas ha sido un pitcher de mucha consistencia, al punto de acumular 115 victorias y efectividad de 3.65 en casi 300 aperturas, consolidándose como uno de los mayores exponentes del béisbol asiático en suelo norteamericano.

Eso sí, no sería la primera vez que los Padres recurren a la lista restringida con el ex Texas Rangers, Los Angeles Dodgers y Chicago Cubs, recordando que en 2024 ya fue incluido allí durante varias semanas por motivos personales, al margen de que luego volvió al equipo y completó la zafra.

La cirugía a la que se sometió Darvish en noviembre pasado, en pro de reparar el ligamento colateral cubital porte interno, implica un período de recuperación estimado entre 12 y 15 meses. Esto hace poco probable su participación en 2026, justificando así una decisión que marcaría el rumbo deportivo y financiero de los californianos a corto plazo.

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