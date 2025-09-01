¿Cuántos premios tiene Carlos Correa en la MLB?

El nombre de Carlos Correa siempre ha aparecido como protagonista de grandes momentos en su carrera en MLB, primero con los exitosos Houston Astros (a los que acaba de regresar en un cambio) y luego con el uniforme de los Minnesota Twins.

En 2025 llega a 11 años de servicio en las Grandes Ligas, un lapso en el que el infielder puertorriqueño ha ido a tres Juegos de Estrellas, ganado un anillo de campeón de Serie Mundial y también ha conquistado algunos premios individuales.

Aunque Correa, de 30 años de edad, ha sido conocido por su perfil ofensivo también es un gran defensor del campocorto -y ahora de la tercera base- y eso le ha hecho ganar varios premios a pesar de que las lesiones le han jugado en contra en algunas campañas. También puede presumir de sus tres invitaciones al Juego de Estrellas.

Novato del Año

En 2015 Carlos Correa empezó su camino por las Grandes Ligas con la camiseta de los Astros y consiguió su primer premio: el del Novato del Año de la Liga Americana. Recibió 83% de los votos y superó a su compatriota y también torpedero Francisco Lindor, que para entonces jugaba en Cleveland. Ese año bateó para promedios de .279/.345/.512 con .857 de OPS, 22 jonrones, 22 dobles y 68 carreras impulsadas.

Guante de Oro

Correa celebró la obtención del Guante de Oro en 2021, su último año en Houston. Fue la recompensa después de una larga espera y un alivio después de que Lindor tomó desquite de la derrota por el Novato del Año y se le adelantó como el primer campocorto puertorriqueño en ganar este premio. “Estoy emocionado. Este es un premio que he estado tratando de ganar desde que estoy en las Grandes Ligas y el momento finalmente está aquí”, dijo Correa en una entrevista en ESPN. “Esto significa mucho. Tenemos muchos jugadores y Guantes de Oro en Puerto Rico y el ser incluido en esa lista es muy especial”.

Guante de Platino

El Guante de Platino distingue al mejor jugador defensivo de cada liga y, de acuerdo con una nota publicada en el portal de MLB, Correa lo ganó tras "liderar la Americana con +21 Carreras Salvadas a la Defensiva en el 2021”.