¿Cuántos premios tiene Fernando Tatís Jr. en la MLB?

Los San Diego Padres siempre han tenido fe en el talento de Fernando Tatís Jr. y eso se vio refrendado en la extensión de contrato millonaria que le dieron en 2021, con apenas 22 años de edad.

Y aunque el dominicano ha dejado números interesantes y suele ser protagonista, no ha podido estar a la altura de las expectativas que generó a su llegada a las Grandes Ligas. Las lesiones y algunos problemas extradeportivos han causado impacto en su rendimiento en MLB.

Con todo, Tatís Jr. no ha perdido su condición de estrella y es referente en la ofensiva de los Padres. Ha sido tres veces llamado al All Star y tiene algunos premios individuales en su hoja de vida. En dos ocasiones ha estado en el top 5 de la votación para el MVP de la Liga Nacional.

Guante de Oro

Tatís Jr. se perdió todo el 2022 por una lesión y una suspensión por uso de sustancias para mejorar el rendimiento, un golpe en su carrera que lo obligó a hacer ajustes incluyendo un cambio de posición. Firmado como campocorto, fue la posición que jugó en sus primeros años en las mayores, pero tuvo que aceptar la mudanza al jardín derecho y respondió ganando el Guante de Oro en 2023. “Trabajé fuerte y valió la pena. Me sentí contento con el resultado, aunque sé que siempre puedo hacerlo mejor. Siempre puedes mejorar un poco más en el campo de béisbol, así que estoy listo para afrontar ese reto”, le dijo Tatís al portal de MLB.com.

2 Bates de Plata

El dominicano es un pelotero de 5 herramientas y la ofensiva siempre fue su distintivo. Tiene dos Bates de Plata en sus vitrinas, ambos conseguidos antes de su suspensión. El primero lo ganó en la temporada recortada de 2020, el mismo año en el que quedó cuarto en la votación para el MVP de la Liga Nacional tras conectar 17 jonrones y 11 dobles y remolcar 45 anotaciones. Un año más tarde tuvo su mejor campaña ofensiva con un tope personal de 42 cuadrangulares -con los que lideró su circuito-, 31 dobles, 97 impulsadas y promedios de .282/.364/.611 con OPS de .975.

Guante de Platino

El Guante de Platino se entrega al mejor defensor global de cada liga y Tatís Jr. lo ganó por la Nacional en 2023 para poner fin a la cadena de seis del antesalista Nolan Arenado. El outfielder dominicano sumó 12 asistencias, dejó promedio de fildeo de .980 y lideró las Grandes Ligas con sus 29 Carreras Salvadas a la Defensiva.