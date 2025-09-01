¿Cuántos premios tiene Francisco Lindor en la MLB?

Cuando los New York Mets adquirieron a Francisco Lindor en un cambio desde Cleveland enviaron un aviso de sus intenciones de construir un equipo que diera pelea en MLB, una percepción que se confirmó cuando le dieron una extensión millonaria.

Ese fue el primer gran movimiento del nuevo dueño de los metropolitanos, Steven Cohen, que ensambló un grupo ambicioso alrededor de la estrella puertorriqueña de Grandes Ligas.

Los inicios de Lindor en Queens no fueron tan exitosos como hubieran esperado, pero poco a poco ha ido demostrando que es el líder de esta escuadra. Sobre todo en la campaña triunfal de 2024 en la que llegaron hasta la Serie de Campeonato y el campocorto fue finalista al MVP de la Liga Nacional, superado solamente por Shohei Ohtani.

“Estar en el terreno y poder presentarme a diario es algo que me enorgullece. Es difícil de hacer”, dijo Lindor a MLB Network cuando supo el resultado de la votación.

"Ohtani lo hizo también. Jugó mucho. Sí, la defensa no es lo mismo al ser bateador designado, pero, dicho eso, el hecho de estar a diario… para eso entrenamos en el receso de campaña. También me encanta poder robar imparables”, agregó el boricua que ha sido invitado a cinco Juegos de Estrellas en 11 temporadas de carrera en las Grandes Ligas y también ocupó el segundo lugar para el Novato del Año de 2015.

2 Guantes de Oro

A Lindor se le reconoce como uno de los mejores campocortos de las Grandes Ligas y en su tiempo en Cleveland ganó dos veces el Guante de Oro. El primero fue en 2016, en su segundo año en las mayores, cuando dejó promedio de fildeo de .982 con 12 errores y 447 asistencias.

“Tengo que dar las gracias a los coaches de Cleveland, a los jugadores que me han ayudado tanto. Es una bendición que no puedo describir”, dijo en ESPN al convertirse en el primer campocorto de su país en ganar el premio defensivo. Sumó uno más en 2019 con promedio de fildeo de .979, 10 pecados y 312 asistencias. Fue una sorpresa que quedara sin opción en 2024 a pesar de su buen desempeño como torpedero.

4 Bates de Plata

Aunque es un gran campocorto defensivo, LIndor también se conoce como un bateador respetable. Tanto, que ha ganado cuatro veces el Bate de Plata. Los dos primeros los recibió en Cleveland en 2017 y 2018, y desde que se unió a los Mets ha conquistado dos más (2023 y 2024).

2017: .273/.337/.505, OPS de .842, 33 jonrones, 44 dobles y 89 remolcadas.

2018: .277/.352/.519, OPS de .871, 38 cuadrangulares, 42 dobles, 92 impulsadas.

2023: .254/.336/.470, OPS de .806, 31 vuelacercas, 33 dobles, 98 fletadas.

2024: .273/.344/.500, OPS de .844, 33 jonrones, 39 dobles, 91 remolcadas.

Guante de Platino

En 2016 Francisco Lindor fue el mejor jugador defensivo de la Liga Americana y se convirtió en el pelotero mas joven en recibir el Guante de Platino, con sus 22 años de edad. Ese año se ubicó entre los 10 primeros en Ultimate Zone Rating y Carreras Salvadas a la Defensiva, y registró dWAR (victorias defensivas por encima del reemplazo) de 2.7.