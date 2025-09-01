¿Cuántos premios tiene José Ramírez en la MLB?

Para entender la dimensión de la consistencia de José Ramírez basta decir que el antesalista de los Cleveland Guardians ha estado en el top 10 de la votación para el MVP siete veces, lo que representa más de la mitad de su carrera.

En 11 años de servicio en las Grandes Ligas el quisqueyano ha sido invitado a seis Juegos de Estrellas y la directiva de los Guardians reconoció su peso en la organización, otorgándole una extensión de contrato que fue histórica para la franquicia.

Pero la percepción general en la MLB, es que el talentoso Ramírez -un defensor por encima del promedio y un bateador insigne que amenaza con convertirse en el mejor de la historia de Cleveland- es un pelotero subestimado.

José Ramírez, 5-time Silver Slugger Award winner. pic.twitter.com/zdrGj4h9sa — MLB Network (@MLBNetwork) November 12, 2024

“Siempre se mantiene en la posición, juega todos los días, siempre rinde y es un out muy difícil”, dijo un lanzador abridor de la Liga Americana sobre el tercera base de 32 años de edad. “Es un jugador más tranquilo en un mercado pequeño, así que siento que no recibe tanta atención como debería”.

No ha podido ganar un Guante de Oro ni ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, ni siquiera cuando en 2024 se quedó a un cuadrangular de entrar al club 40-40, pero el dominicano no está en blanco en lo que se refiere a premios individuales.

5 Bates de Plata

A Ramírez lo ha distinguido su talento ofensivo, siempre rendidor y efectivo tanto en el contacto como con el poder. Gracias a esta característica de su juego tiene la segunda mayor cantidad de Bates de Plata para un antesalista de la Liga Americana, persiguiendo la marca de ocho que pertenece a Wade Boggs en el joven circuito.

Estos son los años en los que Ramírez ha ganado el premio: