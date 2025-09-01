¿Cuántos premios tiene Juan Soto en la MLB?

Juan Soto no ha dejado de ser noticia en los portales de MLB en los últimos meses. Su paso exitoso por el Bronx se ha seguido de su protagonismo en la agencia libre, su contrato récord con los New York Mets, las críticas por su lento comienzo y su esperado despertar ofensivo.

Parece mucho para digerir, pero el dominicano estrella de las Grandes Ligas ya está acostumbrado a lidiar con eso y más. Con 27 años de edad está en su octava temporada en las mayores y ya ha sido campeón de Serie Mundial y del Derby de Jonrones.

Juan Soto is the first player in MLB history with at least 10 home runs, 10 stolen bases and 25 walks in a calendar month. pic.twitter.com/z4FSJtrRGr — OptaSTATS (@OptaSTATS) August 30, 2025

Soto tiene la ilusión de ganar con el conjunto de Queens su primer MVP, un premio que le ha sido esquivo al jardinero y bateador zurdo, aunque ha terminado dos veces en el top 3 de las votaciones. Tampoco tiene el Guante de Oro, pero en su currículum hay otras distinciones.

5 Bates de Plata

Hay sólo dos temporadas en las que Soto no ha ganado el Bate de Plata, y fueron sus dos primeras en las Grandes Ligas (2018 y 2019). Desde 2020 lo ha conquistado de forma consecutiva, una muestra de su constancia ofensiva. El primero lo ganó en la campaña recortada de 2020, cuando lideró la Liga Nacional en average (.351), OBP (.490), slugging (.695) y OPS (1.185). Por tres años seguidos encabezó su circuito en boletos recibidos y en 2021 también fue campeón de OBP con .465. Tiene dos zafras seguidas impulsando 109 anotaciones (a una de su tope personal) y con los Yankees en 2024 alcanzó su máxima cifra de cuadrangulares, con 41.

Título de bateo

El máximo logro de Juan Soto hasta ahora ha sido su conquista del título de bateo en 2020, cuando con 21 años de edad superó a Pete Reiser, de Brooklyn Dodgers (22 años en 1941, promedio de .343), como el jugador más joven en llevarse esta corona. El dominicano dejó average de .351 con los Washington Nationals. “Para mí, no importa la edad”, dijo Soto a ESPN sobre el significado histórico de la hazaña. “Si te lo mereces, te lo mereces”.