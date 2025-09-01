¿Cuántos premios tiene Manny Machado en la MLB?

En 14 temporadas de servicio en MLB, Manny Machado no siempre ha sido un jugador muy querido por sus rivales (lo acusaban de ser “sucio”), pero sí se le ha reconocido como un pelotero completo y una estrella en el circuito.

Durante su paso por las Grandes Ligas ha vestido el uniforme de tres equipos: los Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers y desde 2019 los San Diego Padres y en todos ha dejado su marca.

Machado, que ha sido invitado a seis Juegos de Estrellas, tiene 33 años de edad y nació en Miami, pero siempre ha reivindicado su origen dominicano e incluso ha jugado para la selección quisqueyana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Su talento y los números que ha ido coleccionando empiezan a deslizar su nombre en los debates sobre los méritos para aspirar al Salón de la Fama. Acaba de conquistar la cifra de 2.000 hits de por vida y no descarta intentar llegar a los tres millares, pero ese hito ya lo pone en un buen camino.

Acaba de unirse a Freddie Freeman, el venezolano José Altuve, Andrew McCutchen y Paul Goldschmidt como los únicos activos en MLB con al menos 2.000 imparables y ahora también es uno de apenas 11 jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas con 350 cuadrangulares y 2.000 hits “antes o durante su temporada de 32 años”, de acuerdo con el portal del circuito.

Los otros son nada menos que Hank Aaron, Jimmie Foxx, Lou Gehrig, Ken Griffey Jr., Mickey Mantle, Willie Mays, Mel Ott, Frank Robinson, Miguel Cabrera, Albert Pujols y Alex Rodríguez.

Dos Guantes de Oro

A Machado lo conocen como “el Ministro de la Defensa” por su solvencia con el guante. Aunque ha visto acción como campocorto es en esencia un antesalista y en esta posición es que ha ganado sus dos distinciones defensivas (en 2013 y 2015), ambas cuando vestía el uniforme de los Baltimore Orioles.

Dos Bates de Plata

Manny Machado también es un jugador rendidor a la ofensiva y no en vano ha estado cinco veces en el top 10 de las votaciones para el MVP (fue finalista en 2022). Sorpresivamente, sólo ha ganado el Bate de Plata en dos ocasiones, ambas como parte de los San Diego Padres:

2020: .304/.370/.580, OPS de .950, 16 jonrones, 12 dobles, 47 carreras impulsadas.

2024: .275/.325/.472, OPS de .797, 29 cuadrangulares, 30 dobles y 105 remolcadas.

Guante de Platino

Fue en 2013 cuando el dominicano fue reconocido como el mejor defensor de la Liga Americana con un Guante de Platino. Una de las grandes estrellas de esta posición, Nolan Arenado, reconoce que tiene una competencia con Machado: “Probablemente sea mi tercera base favorito. Siento que me he metido en una rivalidad. Ya sabes a qué me refiero; a retorcerme la cabeza pensando que necesito ser mejor, porque están hablando de Manny y no de mí”.