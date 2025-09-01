¿Cuántos premios tiene Rafael Devers en la MLB?

Alguna vez el ex antesalista dominicano y miembro del Salón de la Fama de MLB Adrián Beltré dijo que su compatriota Rafael Devers lo superaría.

“Yo creo que Devers será mucho mejor que yo”, le declaró Beltré a ESPN después de verlo actuar en el Juego de Futuras Estrellas de Grandes Ligas hace algunos años.

Aunque la nueva estrella de los San Francisco Giants es joven y le quedan varios años de carrera por delante, probablemente ya no podrá alcanzar a Beltré en Guantes de Oro (ganó 5 y dos de Platino) conquistados porque ha aceptado su nuevo rol de bateador designado y no consiguió ninguno en sus tiempos como antesalista en los que su defensa no tenía números de élite.

Congratulations to Rafael Devers on winning his first career Silver Slugger Award! pic.twitter.com/imAUHv9JAH — Red Sox (@RedSox) November 12, 2021

A pesar de que es uno de los grandes referentes ofensivos del circuito y no hay dudas sobre su condición de estrella, no tiene el mismo brillo de otros peloteros. Incluso su anterior manager en los Boston Red Sox, Alex Cora, solía reclamar que Devers ha sido un jugador subestimado en las mayores.

Tiene un gran talento, fue campeón de una Serie Mundial (la de 2018) y tiene 3 invitaciones al Juego de Estrellas, pero el pelotero nacido en Sánchez no ha ganado muchos premios individuales en una carrera que en 2025 llegó a 9 zafras de servicio y en la que no ha conseguido estar en el top 10 de las votaciones para el MVP.

2 Bates de Plata

Es difícil de creer que un jugador que promedia más de 40 dobles, de 30 jonrones y de 100 carreras impulsadas por año sólo haya ganado el Bate de Plata en dos oportunidades. El primero de ellos llegó en la campaña de 2021, cuando dio 38 cuadrangulares y 33 dobles y remolcó 113 anotaciones con promedios de .279/.352/.538, con OPS de .890.

Un par de años más tarde Devers recibió el segundo premio ofensivo. Sus números de 2023 fueron de .271/.351/.500, .851 de OPS, 33 vuelacercas, 34 dobles y 100 fletadas.